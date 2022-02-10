На Рівненщині підлітка зачиняли у кімнаті без вікон. Як це пояснюють родичі

У маленькій кочегарні без вікон, двері якої на ніч зачиняли на цвяхи, п'ять місяців прожив 12-річний Дмитро на Рівненщині. Туди хлопця поселили рідні за те, що він, нібито, має звичку часто втікати з дому. Дмитро втік до сусідки, котра викликала поліцію.

Про 12-річного хлопця з Дубенщини, якого майже пів року зачиняли у кімнаті без вікон, стало відомо 9 лютого зі сторінки ювенальної превенції Дубенське відділу поліції у Facebook. Працівників Служби у справах дітей та поліцейських викликала мама друга Дмитра з села Миколаївка.

"Він ходив на дворі, мокрий, холодний, ми привели його до хати. Я прибігла до нього, питаю, Діма, що сталося. Він каже: "я втік з дому, бо мене побила мама". Просто казав, що його ображають, б'ють. Що мама його палкою била. В нього синяк біля ока був", – розповідає Леся Фомчук.

Поліцейські виїхали за місцем проживання Дмитра. З їхніх слів – хлопчик був пригнічений та наляканий. Втім, на прохання погодився показати свою кімнату – невелике приміщення, так звана кочегарка, де є піч, ліжко, стіл та жодного вікна.

"Хлопчик розповів, що проживає в цій кімнаті з вересня, тобто з початку навчального року. Тобто це тривалий час, п'ять місяців. У кімнаті ми зафіксували, що стояло відро для справляння фізіологічних потреб. Також була тарілка з їжею і чашка з водою", – коментує інспекторка ювенальної поліції Дубна Тетяна Єрмолаєва.

З її слів, дорослі зачиняли кімнату на два цвяхи, аби хлопчик не втікав з дому.

"Вони це пояснювали тим, що він робить таку невелику побутову шкоду, міг щось зламати вдома. Наприклад, дверну ручку. Або телевізор заблокувати. Тобто такі побутові дрібниці", – каже інспекторка.

У селі Миколаївка Дмитро проживає з мамою, вітчимом, сестричкою та зведеною бабусею. Спілкуватися з журналістами Суспільного мама хлопчика відмовилась. Прокоментувати ситуацію погодилась бабуся.

"На два дні його закрили, бо тікав в ліс. Слухайте, тікає в ліс. Ради дати не можна. Кажемо: пиши уроки, а він – в ліс. Вісім годин вечора, двері закрили на ключ, він взяв ключа, відкрив двері і пішов в ліс. Я сама не бачила такої дитини, повірте, не бачила. Він нічого не потребує, нічого", – запевняє бабуся хлопчика Лідія Білик.

Фото: Суспільне Рівне

Зі слів бабусі хлопчик, нібито, не постійно проживає у цій кімнаті. Закривають його на кілька годин, заради безпеки самої дитини.

"Ми стали його закривати. Як син двері надвір закриє, він вікно відкривав і скакав через вікно. Підвіконня погнув і втік. То безвихідне становище було. Не знаємо, що робити з ним", – пояснює бабуся.

Фото: Суспільне Рівне

Те, що хлопчика били дорослі, помічали у ліцеї, де навчається Дмитро.

"Він ходив в масці, доволі нелегко було побачити, але в їдальні, коли він харчувався, ми побачили. Це звичайні подряпини від нігтів. Не надто сильні, але помітні. Він стверджував, що це побила його мама через те, що він приніс зі школи з трудового навчання фанеру і подряпав коврик на підлозі", – коментує заступниця директора з виховної роботи ліцею смт Смига Ірина Клімова.

Зі слів Ірини Клімової, Дмитрові вона може дати позитивну характеристику.

"Він знайшов нових друзів, знайшли до нього підхід вчителі середньої школи і він до них. Навчався гарно, читав багато. Хороша дитина, проте потребувала уваги. Він хотів показати, що хоче більше до себе уваги", – каже вона.

За словами начальниці Служби у справах дітей Смизької селищної ради Ганни Нагалки сім'я була у них на контролі.

"Тому що у 2020 році було повідомлення із закладу освіти, що хлопчик імпульсивний, має мало друзів. Також було повідомлення від самого хлопчика і в школі, що мама б'є. Ці факти були зафіксовані. Дитина про це повідомляла, хотіла привернути більше уваги", – коментує вона.

Зараз хлопця забрали від рідних. Він перебуває в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

"Він прибув до нас вчора. Його привезла Служба у справах дітей. Дитина була засмучена, він трошки плакав, тривожність спостерігалась. Але це нормально, бо дитина потрапила в новий заклад. Дитина розповідає причину потрапляння – конфлікт з мамою, фізичне насилля", – пояснює психологиня центру Ольга Блаженчук.

Фото: Суспільне Рівне

У реабілітаційному центрі Дмитро може перебувати до дев'яти місяців. Зі слів Ганни Нагалки мама відмову від сина не писала і збирається його забрати додому. Батьківських прав її не позбавлятимуть. Ганна Нагалка уточнила, що дали час на реабілітацію і працюють, щоб захистити права дитини, але водночас хочуть зберегти сім'ю.

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