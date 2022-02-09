9 лютого на нерегульованому пішохідному переході в Запоріжжі на острові Хортиця сталося ДТП. Водій легкового автомобіля скоїв наїзд на двох неповнолітніх дівчат.

Про це повідомили на сайті Нацполіції Запорізької області.

Аварія сталася близько 17.30 на ділянці дороги острова Хортиця. Як попередньо встановила поліція, дві автівки рухались в напрямку Наукового містечка, одна встигла пригальмувати, а інша здійснила наїзд на дівчат, котрі перетинали дорогу поблизу зупинки "Цимеж".

Дівчата 2006 року народження отримали політравми та були госпіталізовані до медзакладу.

Фото: Національна поліція, Запорізька область

Водія автівки, що скоїв наїзд, "ИЖ2717-90" доставили в наркологічний диспансер для обстеження. Ознак вживання алкоголю не виявили, проте медексперти встановили факт вживання марихуани.

Поліція його затримала. Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286КК України.

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