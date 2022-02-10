Ікони, що знайшли на Чернігівщині — реставрації не підлягають

Ікони, що знайшли у 2021 році у стінах напіврозваленої будівлі у Нових Млинах – реставрації не підлягають. Про це Суспільному розповів настоятель Свято-Троїцького храму села Нові Млини Богдан Кец.

"Тільки одна ікона з усіх, що знайшли, ціла. І то вона побита, її прийдеться збирати до купи. У храмі літом одна температура, зимою – інша, і цей перепад температури, якщо частинки склеїти – вони розклеяться. Немає сенсу її клеїти".

Нагадаємо, у січні 2021 року ікони 19 століття під штукатуркою у стінах знайшли жителі села Нові Млини, коли розбирали на дрова стару будівлю.

ФОТО: Суспільне Чернігів Нові Млини

Приміщення до більшовицького перевороту належало багатій родині, потім там розмістили лікарню. Вона згоріла 20 років тому і стояла напіврозваленою.

ФОТО: Суспільне Чернігів Ікони, що знайшли у стінах напіврозваленої будівлі реставрації не підлягають

Зі слів настоятеля храму, ікони віддали на експертизу реставраторам. Вони надали відповідь, що реставрації зображення не підлягають. Зберегти можна лише одну ікону – полотняну. На ній зображені апостоли Петро та Павло. Інші ікони – дерев’яні, зі слів настоятеля, потрібно спалити за церковним звичаєм, а попіл закопати у землю. Зроблять це навесні.

Висвітлюватиме ікону іконописець з Борзни, він зараз реставрує інші ікони у храмі. Далі – полотно помістять у рамку зі склом.

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