Неповнолітнього водія, який в'їхав у натовп в Луцьку, взяли під варту

Неповнолітньому водію, який у грудні в’їхав у людей на пішохідному переході на проспекті Соборності, обрали новий запобіжний захід та взяли під варту у залі суду без права внесення застави. Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури області Наталія Мурахевич.
Засідання відбулося 10 лютого у Луцькому міськрайонному суді.
У слідчому ізоляторі затриманий буде наступні 60 діб. До цього впродовж двох місяців лучанин перебував під цілодобовим домашнім арештом.
"Додався ще один тяжкий злочин. З'ясувалися ще факти вчинення ним інших злочинів, зокрема відкрите викрадення айфона з застосуванням газового балончика – це ч.1 ст.187 (розбій – ред.). Розбійний напад разом із ним вчинив 15-річний лучанин, якому обрали особисте зобов'язання", – зазначила речниця прокуратури.
Зі слів Наталії Мурахевич, наразі 16-річному лучанину повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про розбійч.1 ст.187 ККУ – Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій) карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років., порушення ПДРч.2 ст.286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, караються позбавленням волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого., що спричинило смерть людини та незаконне заволодінняст. 289 ККУ – Незаконне заволодіння транспортним засобом карається штрафом від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк. автівкою.
"Перед цим йому змінили підозру, інкримінували цих три злочини і сьогодні обрали запобіжний захід. Додалося незаконне заволодіння транспортним засобом, тому що вітчим сказав, що не давав дозволу користуватися автомобілем", – додала речниця прокуратури.
Що відомо
- 12 грудня у Луцьку біля торгового центру, на проспекті Соборності авто в'їхало у натовп людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. В машині на момент аварії перебувало троє людей. Вони втікали з місця події. Усіх вдалося затримати.
- Внаслідок аварії травмувалися шестеро людей: 39-річна лучанка тоді потрапила у реанімацію, її 5-річний син – в обласну лікарню. Ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги були відправлені на амбулаторне лікування.
- 13 грудня 16-річному водію оголосили підозру у злочині та обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці з правом відвідувати навчання в Луцькому вищому професійному училищі.
- 2 січня 39-річна лучанка, яку 12 грудня збив неповнолітній кермувальник на пішохідному переході на проспекті Соборності в Луцьку, померла у Волинській обласній клінічній лікарні.
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