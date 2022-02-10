Неповнолітнього водія, який в'їхав у натовп в Луцьку, взяли під варту

Неповнолітньому водію, який у грудні в’їхав у людей на пішохідному переході на проспекті Соборності, обрали новий запобіжний захід та взяли під варту у залі суду без права внесення застави. Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури області Наталія Мурахевич.

Засідання відбулося 10 лютого у Луцькому міськрайонному суді.

У слідчому ізоляторі затриманий буде наступні 60 діб. До цього впродовж двох місяців лучанин перебував під цілодобовим домашнім арештом.

"Додався ще один тяжкий злочин. З'ясувалися ще факти вчинення ним інших злочинів, зокрема відкрите викрадення айфона з застосуванням газового балончика – це ч.1 ст.187 (розбій – ред.). Розбійний напад разом із ним вчинив 15-річний лучанин, якому обрали особисте зобов'язання", – зазначила речниця прокуратури.

Зі слів Наталії Мурахевич, наразі 16-річному лучанину повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, порушення ПДР, що спричинило смерть людини та незаконне заволодіння автівкою.

"Перед цим йому змінили підозру, інкримінували цих три злочини і сьогодні обрали запобіжний захід. Додалося незаконне заволодіння транспортним засобом, тому що вітчим сказав, що не давав дозволу користуватися автомобілем", – додала речниця прокуратури.

Що відомо

12 грудня у Луцьку біля торгового центру, на проспекті Соборності авто в'їхало у натовп людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. В машині на момент аварії перебувало троє людей. Вони втікали з місця події. Усіх вдалося затримати.

Внаслідок аварії травмувалися шестеро людей: 39-річна лучанка тоді потрапила у реанімацію, її 5-річний син – в обласну лікарню. Ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги були відправлені на амбулаторне лікування.

13 грудня 16-річному водію оголосили підозру у злочині та обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці з правом відвідувати навчання в Луцькому вищому професійному училищі.

2 січня 39-річна лучанка, яку 12 грудня збив неповнолітній кермувальник на пішохідному переході на проспекті Соборності в Луцьку, померла у Волинській обласній клінічній лікарні.

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