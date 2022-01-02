39-річна лучанка, яку 12 грудня збив неповнолітній кермувальник на пішохідному переході на проспекті Соборності в Луцьку, померла. Інформацію про це Суспільному підтвердив речник Волинської обласної клінічної лікарні Андрій Гнатюк.
Жінки не стало 2 січня о 7:00 ранку.
Три тижні травмована перебувала в реанімаційному відділенні з закритою черепно-мозковою травмою та переламом кісток черепа. Минулого тижня стан жінки поліпшився, тоді в.о. директора обласної клінічної лікарні Олександр Дудар повідомляв, що жінка почала самостійно дихати.
У жінки лишилося двоє дітей.
Що відомо
- 12 грудня у Луцьку біля торгового центру, на проспекті Соборності авто в'їхало у натовп людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. В машині на момент аварії перебувало троє людей: їх вдалося затримати.
- Внаслідок ДТП травмувалися шестеро людей: у реанімаційному відділенні перебувала 39-річна лучанка, її 5-річний син – в обласній лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги були відправлені на амбулаторне лікування. 15 грудня 5-річного хлопчика виписали з обласної дитячої лікарні додому.
- За кермом авто перебував 16-річний хлопець. Він втікав від патрульної поліції та спричинив ДТП. 14 грудня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці з можливістю відвідувати навчання.
- Станом на 28 грудня травмована лучанка все ще перебувала в реанімаційному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні. Її стан був важкий.