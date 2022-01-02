39-річна лучанка, яку 12 грудня збив неповнолітній кермувальник на пішохідному переході на проспекті Соборності в Луцьку, померла. Інформацію про це Суспільному підтвердив речник Волинської обласної клінічної лікарні Андрій Гнатюк.

Жінки не стало 2 січня о 7:00 ранку.

Три тижні травмована перебувала в реанімаційному відділенні з закритою черепно-мозковою травмою та переламом кісток черепа. Минулого тижня стан жінки поліпшився, тоді в.о. директора обласної клінічної лікарні Олександр Дудар повідомляв, що жінка почала самостійно дихати.

У жінки лишилося двоє дітей.

Що відомо