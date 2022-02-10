У п'яти школах Володимира розпочали встановлювати рекуператори – обладнання для очищення повітря. Всього у закладах освіти встановлять 120 пристроїв. Кожна школа отримає 24 рекуператори, – розповів Суспільному заступник міського голови Андрій Гудим.

Пристрої та їх встановлення, згідно з проєктом "Боротьба з пандемією COVID-19", вартують 49 937 євро та фінансуються за кошти уряду Німеччини.

Серед шкіл, де обладнають такі системи – школа № 1, № 2, школа № 3 – ліцей, школа № 5 імені Анатолія Кореневського та Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського. Рекуператори, каже Андрій Гудим, встановлюватимуть у великих класах в межах 30-40 квадратних метрів на різних поверхах.

"Це спільний проєкт у рамках співпраці з містом-партнером, який передбачає виконання цих робіт для покращення санітарно-епідемічної ситуації в класних кімнатах і мікроклімату задля збереження здоров'я дітей", – зазначив посадовець.

Фото: Володимир-Волинська міськрада

Контролюватимуть роботу пристроїв, зі слів Андрія Гудими, локально у кожній зі шкіл.

"Рекуператори систематизуються і зв'язуються в один ланцюжок. Можна координувати їхню роботу по класах, які і коли будуть включатися, яка частота дозування повітря. Це не лише свіже повітря в класах впродовж дня, а й частково можна підігрівати приміщення", – каже заступник міського голови.

Фото: Володимир-Волинська міськрада

Пристрої у навчальних закладах міста, згідно з додатковою угодою, мають встановити до 25 лютого.

Довідково: Рекуператор забирає відпрацьоване повітря з приміщення, випускає його зовні та бере свіже повітря з вулиці. Така система має забезпечити профілактику вірусних захворювань через системне надходження кисню у замкнуті приміщення.

Що відомо

Тендер на постачання рекуператорів відбувся 17 січня. Перемогу у торгах здобувала приватна фірма з Луцького району. Вартість одного рекуператора становить 11 775 гривень.

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