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На Закарпатті на дорогу зійшли дві лавини
СНІГРегіони

На Закарпатті на дорогу зійшли дві лавини

Катерина Петруньо
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На Закарпатті на дорогу зійшли дві лавини Служба автомобільних доріг/Facebook

Дві снігові лавини зійшли на автомобільні дороги у Рахівському районі 10 лютого. Про це Суспільному повідомила речниця служби автомобільних доріг в області Ані Нікогосян.

За її словами, рух на дорозі був тимчасово перекритий. "Сталося це пообіді біля села Ділове на автодорозі Н-09 Мукачево-Рахів-Івано-Франківськ-Львів. Об’єм однієї лавини був 50 кубічних метрів снігу. Іншої – 360. Це вже вдруге снігові зсуви за останні 2 тижні", — повідомила речниця.

На Закарпатті на дорогу зійшли дві лавиниСлужба автомобільних доріг

Дорогу від снігу розчистили підрядники

На місце одразу направили працівників підрядної організації, які за пів години розчистили дорогу від снігу та відновили рух трасою.

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