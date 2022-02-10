На Закарпатті на дорогу зійшли дві лавини

Дві снігові лавини зійшли на автомобільні дороги у Рахівському районі 10 лютого. Про це Суспільному повідомила речниця служби автомобільних доріг в області Ані Нікогосян.
За її словами, рух на дорозі був тимчасово перекритий. "Сталося це пообіді біля села Ділове на автодорозі Н-09 Мукачево-Рахів-Івано-Франківськ-Львів. Об’єм однієї лавини був 50 кубічних метрів снігу. Іншої – 360. Це вже вдруге снігові зсуви за останні 2 тижні", — повідомила речниця.
Служба автомобільних доріг
На місце одразу направили працівників підрядної організації, які за пів години розчистили дорогу від снігу та відновили рух трасою.