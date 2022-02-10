Поліція Харківщини розшукує водія, який збив людину і поїхав з місця

На трасі "Київ-Харків-Довжанський" (М-03) ввечері 9 лютого загинув пішохід.

Невідомий автомобіль, що їхав з боку Чугуєва у напрямку Харкова, наїхав на пішохода близько 22:55, повідомили у поліції. Особу померлого не встановили: на вигляд йому від 30 до 40 років. Поліція також намагається встановити, хто збив чоловіка.

"О 22:50 на узбіччі дороги знайдено тіло чоловіка (віком приблизно 35 років) з характерними ознаками травмування транспортним засобом. Винуватець ДТП розшукується, особа загиблого встановлюється", — йдеться у зведенні на сайті Харківської ОДА.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).

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