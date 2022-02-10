Травмованих двох дівчат, яких ввечері 9 лютого збив автомобіль на Хортиці, із численними травмами шпиталізували до Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні. Зараз вони перебувають у відділенні реанімації.

Про це Суспільному повідомив директор Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні Юрій Борзенко.

"Стан дівчат важкий. Знаходяться в комі на штучній вентиляції легенів. Є травми кісток тазу та трубчатих кісток кінцівок. Терміново була проведена боротьба з травматичним шоком", — зазначив лікар.

Водій, що збив двох дівчат на острові Хортиця, перебував у стані наркотичного сп’яніння, повідомила старша інспекторка відділу комунікацій Нацполіції в області Катерина Третинко.

Наразі водія затримали, тривають слідчі дії, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Запорізькій області на сайті установи.

Раніше Суспільне повідомляло про те, що 9 лютого поблизу зупинки громадського транспорту "Цемеж" двоє дівчат 2006 року народження переходили дорогу на неврегульованому пішохідному переході. Побачивши їх, водій ВАЗу загальмував та відвернув кермо вбік, щоб уникнути наїзду, а водій іншої автівки — “ІЖ-2717-90” продовжив рух і збив дівчат.

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