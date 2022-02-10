8 лютого міграційна поліція Дніпропетровщини в одному із вузів Дніпра викрила іноземця за махінації з офіційними документами. Про це йдеться на офіційному сайті Нацполіції області.
За повідомленням, 22-річний громадянин Індії намагався скласти кваліфікаційний іспит за іншого студента-іноземця та надав екзаменаційній комісії паспорт останнього і вніс до офіційного документу неправдиві відомості.
Відкрито кримінально провадження за використання завідомо підробленого документу. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до двох років.
Також правоохоронці викрили іншого іноземця, 24-річного громадянина Ізраїлю, який ухиляється від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування. На нього складений адміністративний протокол за ч.1 ст.203 КУпАП Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України.
Санкція – штраф від 1700 до 5100 гривень.
Читайте також
- Видавав документи людям, яких не існувало. Історія мера Чернівців, за якого існувало єврейське гетто
- Рівненщина: через махінації з розмитненням держава втратила майже 4 мільйони гривень
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро