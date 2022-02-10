В Ужгороді нетверезий 53-річний водій виїхав на бордюр мосту. Сталося це вночі 9 лютого. Інформацію Суспільному повідомив речник Патрульної поліції Ернест Завадський.

За його словами, повідомлення про ДТП на вулиці Доманинській надійшло до поліції о 22:30. "Поліцейські, які виїхали на місце події, освідчили водія. У нього виявили 2,22 проміле алкоголю (в 11 разів перевищує допустиму норму)", — додав речник.

На водія склали два адмінпротоколи: за керування у стані сп'яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП). та порушення водієм ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 124 КУпАП).

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