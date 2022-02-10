67-річна жителька села Люб’язь Камінь-Каширського району Тетяна Кузьмич знімається для соціальної мережі ТікТок. Відео про "Балавчиху", як називають пенсіонерку у селі, набирають тисячі переглядів, – розповів Суспільному її 17-річний онук Назар Кузьмич.

Для ТікТоку пенсіонерка знімається вже пів року.

Онук Тетяни Кузьмич розповів: спочатку завів сторінку у соцмережі для себе, але вона не набирала популярності. Ситуація змінилася після першого ж відео, на якому він показав життя своєї бабусі.

Суспільне Волинь

Знімання найчастіше відбуваються спонтанно. Онук фільмує, як бабуся робить буденні хатні справи. Перше відео, де блогерка Тетяна працює в хліві і підіймає мішок картоплі, набрало вже більше мільйона переглядів.

Суспільне Волинь

"Інструкція як бабуся збиває сметану, набрало 300 тисяч переглядів. Як бабуся прийшла з магазину, набрало 30 тисяч переглядів. Відеоролик, як баба топче спину своїй подрузі набрав 100 тисяч. Як ставили на стіл "битий" сир 600 тисяч набрав", – розповів режисер роликів.

Суспільне Волинь

Тетяна Кузьмич каже: зніматися у відео їй подобається, бо має з онуком одне хобі – блогерство. Тетяна Кузьмич розповідає, що в них з онуком схожі характери, тому і знайшли спільне хобі – блогерствоДо знімань жінка також залучає друзів та сусідів. Каже: стала популярною, бо у роликах показує справжнє сільське життя.

Усе життя жінка працювала зоотехніком. Нині в господарстві тримає корову, яка теж іноді стає героїнею роликів.

Як розповів Назар, відео про "Балавчиху" мають схвальні відгуки від підписників. Щодня хлопець разом із бабусею читають коментарі від глядачів та тішаться, що щоденне сільське життя цікаве користувачам соцмереж.

Матеріал підготувала Олександра Шелест.