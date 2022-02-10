У комунальному транспорті Полтави запрацювала безконтактна оплата проїзду

Із 10 лютого у комунальних тролейбусах та автобусах Полтави можна розраховуватися безконтактними банківськими картками, а також різними електронними пристроями. Про це Суспільному повідомив директор комунального підприємства "Полтаваелектроавтотранс" Євгеній Зайцев.

10 лютого кондукторам комунального транспорту видали ручні валідатори, за допомогою яких можна сплачувати за проїзд безготівково. Оплата за квиток готівкою також залишається, сказав директор підприємства "Полтаваелектроавтотранс" Євгеній Зайцева.

Фото: Суспільне Полтава Ручний валідатор

За місяць до цього кондукторів комунального транспорту навчали користуватися ручними пристроями для безконтактної оплати проїзду. Із червня тролейбуси та автобуси мають обладнати стаціонарними валідаторами, додав Зайцев.

Поки е-квиток не діє у приватних маршрутках.

Фото: Суспільне Полтава Стаціонарні валідатори

Що відомо:

· 12 липня у Полтаві презентували моделі впровадження електронного квитка у громадському транспорті. Свої напрацювання презентували дві компанії, які раніше впроваджували такі сервіси в інших містах України.

· 10 серпня конкурсна комісія визначила компанію, яка буде впроваджувати електронний квиток у громадському транспорті. Нею стала полтавська фірма "Фарго Сістемс".

· Члени міськвиконкому проголосували за результати конкурсу щодо впровадження електронного квитка у громадському транспорті. Рішення 2 вересня підтримали 24 із 26 присутніх.