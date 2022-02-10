Вибори у чотирьох громадах Сумщини: як змінити виборчу адресу

Проміжні та повторні місцеві вибори відбудуться 27 березня у чотирьох громадах на Сумщині - Середино-Будській, Верхньосироватській, Миколаївській та Березівській. Там обиратимуть депутатів міської та сільських рад. Жителі цих громад можуть змінити свою виборчу адресу, якщо не мають реєстрації за місцем проживання. Зробити це потрібно до 10 лютого включно. Інформацію про те, як це правильно зробити, підготувала громадська організація "Група впливу".

Раніше у місцевих виборах могли брати участь лише ті виборці, які мали зареєстроване місце проживання на території відповідної громади чи округу. Але тепер ситуація інша. Щоб прийти і проголосувати на виборах за місцям проживання, потрібно змінити адресу виборця, подавщи відповідну заяву.

Існує два способи зміни виборчої адреси

Можна подати заяву письмово. Для цього потрібно прийти особисто до органу ведення Державного реєстру виборців та заповнити там заяву пред'явивши паспорт.

Або - заповнити електронну форму на сайті Державного реєстру виборців. Для цього потрібно мати обов'язково електронний підпис.

Другий варіант - найшвидший. Знадобиться лише 10 хвилин часу. Ось 7 простих кроків:

Зайти на офіційний веб-сайт Державного реєстру виборців Перейти у “Кабінет виборця” Знайти розділ “Заяви, запити” та обрати у ньому “Звернення щодо зміни виборчої адреси” Ідентифікувати себе за допомогою електронного підпису Заповнити заяву та поставити електронний підпис Підтвердження з реєстру має прийти на електронну пошту протягом 15 днів Проголосувати на виборах.

Подбати про своє право голосу можуть не лише ті жителі Сумщини, які 27 березня планують взяти участь у проміжних виборах депутатів сільських громад. Подати заяву на зміну виборчої адреси можуть усі громадяни, які проживають не за місцем реєстрації, щоб потім, під час наступних виборів, мати можливість проголосувати за місцем проживання.

Де і кого обиратимуть на Сумщині 27 березня

За даними сайту Центральної виборчої комісії, проміжні місцеві вибори заплановані у Березівській громаді Шосткинського району (орієнтовно 476 виборців) та Миколаївській громаді Сумського району (орієнтовно 944 виборці). Там обиратимуть депутатів сільрад.

Повторні вибори депутатів відбудуться у Середино-Будській громаді (орієнтовно 1327 виборців) та у Верхньосироватській громаді (орієнтовна кількість виборців - 719).

В усіх цих громадах вибиратимуть по одному депутату.

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