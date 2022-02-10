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Без опадів і з сонцем. Якою буде погода в Україні 10 лютого
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Без опадів і з сонцем. Якою буде погода в Україні 10 лютого

Олег Павлюк
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Без опадів і з сонцем. Якою буде погода в Україні 10 лютого prozahid.com

На майже всій території України 10 лютого буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів — лише в крайніх східних областях очікується мокрий сніг. Подекуди стовпчик термометра може підскочити до +12°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях синоптики прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю. Удень температура триматиметься в середньому в діапазоні від +6°C до +8°C, а вночі — від -2°C до -4°C. На Львівщині, Івано-Франківщині та Буковині буде навіть тепліше - +9..+11°C.

Така ж ситуація з погодою очікується на півночі та в центрі України. Дещо холодніше буде на сході, де денна температура сягатиме +5..+7°C. На Харківщині, Донеччині та Луганщині прогнозують мокрий сніг за температури від +3°C до +5°C удень і -1..+1°C уночі.

Найтепліше буде в південних областях та Криму, де стовпчик термометра подекуди може сягнути +12°C (Одеська та Миколаївська області). У Києві буде сухо і хмарно з проясненнями, вдень — від +6°C до +8°C, а вночі — +1..+3°C.

Без опадів і з сонцем. Якою буде погода в Україні 10 лютогоФото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 10 лютого 2022 року

На дорогах на західних та північних областях України вранці може бути невелика ожеледиця через невеликий мокрий сніг із дощем напередодні. Вітер західний, швидкість 5-10 м/с. У Карпатах очікується близько 0°C.

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