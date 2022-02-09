Хокеїсти з Сумщини стали чемпіонами України

Чемпіонат України з індорхокею серед юнаків 2008-2009 років народження завершився 9 лютого у Житомирі. Сумщину представляли три команди — з Шостки та Сум.

Це — дві команди комплексної дитячо-юнацької спортивної коли "Барса" й команда спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи "Динамо". У підсумку команда сумської СДЮСШОР "Динамо" посіла восьме місце з десяти команд-учасниць. Друга команда КДЮСШ "Барса" завершила чемпіонат на шостому місці. Перша команда Шостки за підсумками стала чемпіоном України.

Найкращим бомбардиром змагань визнали гравця першої команди "Барси" Богдана Поповченка. Він на турнірі забив 22 голи. На один забитий відстав від нього одноклубник Дмитро Турочка (21 гол). Найкращим гравцем чемпіонату України серед юнаків 2008-2009 років народження визнали гравця "Барси"-1 Павла Обуховського.

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