Київ опинився на третьому місці у світовому рейтингу заторів

За підсумками 2021 року у світовому рейтингу заторів, який складає нідерландська компанія TomTom, українська столиця перемістилася на третє місце з сьомого за тривалістю затримок дорожнього руху.

Компанія TomTom займається навігацією та цифровим картографуванням.

Згідно з аналізом компанії, у середньому, поїздки киян тривають на 56% довше, ніж могли б тривати на порожніх дорогах. Минулого року цей показник становив 51%.

Усього за затори київські водії витратили 229 годин або 9, 5 днів. (у 2020 — 207 годин та, відповідно, 8,5 днів).

Перше місце у світі за рівнем заторів у 2021 році посів Стамбул – 62% затримки, друге місце – Москва з 61%, четверте – столиця Колумбії Богота (55%).

Окрім того, на шостому місці цього ж рейтингу опинилася Одеса, Харків — на 12, Дніпро — на 25.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.