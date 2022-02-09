Київ опинився на третьому місці у світовому рейтингу заторів

За підсумками 2021 року у світовому рейтингу заторів, який складає нідерландська компанія TomTom, українська столиця перемістилася на третє місце з сьомого за тривалістю затримок дорожнього руху.
Компанія TomTom займається навігацією та цифровим картографуванням.
Згідно з аналізом компанії, у середньому, поїздки киян тривають на 56% довше, ніж могли б тривати на порожніх дорогах. Минулого року цей показник становив 51%.
Усього за затори київські водії витратили 229 годин або 9, 5 днів. (у 2020 — 207 годин та, відповідно, 8,5 днів).
Перше місце у світі за рівнем заторів у 2021 році посів Стамбул – 62% затримки, друге місце – Москва з 61%, четверте – столиця Колумбії Богота (55%).
Окрім того, на шостому місці цього ж рейтингу опинилася Одеса, Харків — на 12, Дніпро — на 25.
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