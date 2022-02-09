Кабмін погодив звільнення двох голів РДА на Харківщині

Уряд погодив звільнення голів Чугуївської та Харківської райдержадміністрацій.
Про це 9 лютого повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
З посади голови Чугуївської районної державної адміністрації звільняють Ігоря Волкова, який очолював адміністрацію з квітня 2021 року.
Також погодили звільнення Юрія Раїни, який з березня 2021 року очолював Харківську районну державну адміністрацію.
Звільнення та призначення голів райдержадміністрацій входить до повноважень президента.
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