Кабмін погодив звільнення двох голів РДА на Харківщині

Уряд погодив звільнення голів Чугуївської та Харківської райдержадміністрацій.

Про це 9 лютого повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

З посади голови Чугуївської районної державної адміністрації звільняють Ігоря Волкова, який очолював адміністрацію з квітня 2021 року.

Також погодили звільнення Юрія Раїни, який з березня 2021 року очолював Харківську районну державну адміністрацію.

Звільнення та призначення голів райдержадміністрацій входить до повноважень президента.

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