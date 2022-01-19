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Житомирянам доведеться платити більше за вивіз побутового сміття. Пояснюємо чому та на скільки
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Житомирянам доведеться платити більше за вивіз побутового сміття. Пояснюємо чому та на скільки

Олена Слободенюк Ірина Остапчук
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Житомирянам доведеться платити більше за вивіз побутового сміття. Пояснюємо чому та на скільки Фото: Суспільне Житомир

Вартість вивезення побутового сміття для житомирян зросте, в середньому, на 10-11 гривень за місяць з однієї людини. Таке рішення ухвалили 19 січня на засіданні виконкому Житомирської міськради, погоджуючи міську інвестиційну програму "Соціальний проєкт". Новий тариф почне діяти після того, як запрацює сміттєпереробний завод.

У тариф, окрім вивезення сміття, включили також його переробку. При цьому вартість захоронення сміття зменшилася, каже керівник міського управління житлового господарства Андрій Гуменюк.

"Якщо раніше тариф включав в себе перевезення та захоронення, то сьогодні перевезення залишається без змін, додається послуга з переробки сміття та зменшується послуга із захоронення. Підприємство (сміттєперобний завод – ред.) планує переробляти до 90% твердих побутових відходів. Зростання вартості послуги позначиться і на платіжці – для мешканців багатоповерхівки в розрахунку на одну людину ціна, в середньому, виросте у платіжці на 10 гривень 50 копійок, для жителя приватного сектору – на 11 гривень 60 копійок", – розповідає керівник управління житлового господарства міськради.

Житомирянам доведеться платити більше за вивіз побутового сміття. Пояснюємо чому і на скількиФото: Суспільне Житомир

Андрій Гуменюк каже, що суми в платіжках зростуть на 10-11 гривень

Сміттєпереробний завод у Житомирі має запрацювати у березні. Будівництво виробничих площ завершили на 90%, наразі триває монтаж технічного обладнання.

"Почали постачати обладнання та устаткування – вже надійшли близько шести машин, – каже керівник ТОВ "МС Соціальний проєкт" Євген Барах. – Хорватські спеціалісти змонтували першу лінію до нового року. Починаючи з 13 січня, доставка обладнання на наш об’єкт відновилася. Ми очікуємо повну доставку обладнання та його монтаж до кінця січня. Відновлення монтажних робіт у повному обсязі розпочнеться 25 січня. Плануємо у кінці лютого або на початку березня здати об’єкт в експлуатацію, щоб у березні він запрацював на повну потужність".

Житомирянам доведеться платити більше за вивіз побутового сміття. Пояснюємо чому і на скількиФото: Суспільне Житомир

Євгеній Барах розповів, що сміттєпереробний завод має запрацювати у березні 2022 року

Житомирянам доведеться платити більше за вивіз побутового сміття. Пояснюємо чому і на скількиФото: Суспільне Житомир

На сміттєпереробному заводі наразі збудували два цехи

Житомирянам доведеться платити більше за вивіз побутового сміття. Пояснюємо чому і на скількиФото: Суспільне Житомир

Зараз на заводі продовжують монтувати технічне обладнання

Наразі збудували два виробничі цехи, в одному з яких сміття сортуватимуть, а в іншому – перероблятимуть без шкоди для довкілля та з користю для господарства.

"Основне – це те, що переробка сміття не передбачає спалювання, і довкілля від цього у жодному разі не буде страждати. Навпаки, завдячуючи переробці, навантаження на міський полігон буде зменшене. Із органіки виготовлятимемо компост та добрива, а з таких відходів, як підгузки, ганчір’я, взуття, одяг, меблі можна робити РДФ-паливо. Скло і пластик перероблятимуть окремо", – сказав Євгеній Барах.

За проєктом сміттєпереробний завод щороку перероблятиме до 85 тисяч тонн побутових відходів. На підприємстві майже цілодобово працюватимуть 120 працівників.

Що відомо

  • Житомир у смітті: на міському полігоні накопичилося 15 мільйонів кубометрів відходів.
  • До 2022 року у Житомирі планують побудувати перший в Україні сміттєпереробний завод.
  • У Житомирі мешканці приватних будинків зможуть встановлювати індивідуальні сміттєві контейнери.
  • У квітні 2021 року інвестор повідомив, що будівництво сміттєпереробного заводу у Житомирі розпочнеться у травні.
  • 20 вересня 2021 року у вже зведений фундамент одного з цехів майбутнього сміттєпереробного заводу заклали символічну капсулу.

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