Каратисти з Луганщини вибороли медалі Кубка України

35 медалей Кубка України, з них 15 золотих нагород, здобули вихованці секції з карате-до Сватівської міської дитячо-юнацької спортшколи. Про це повідомляє журналіст Суспільного.

Змагання відбувались 6 лютого у Києві на базі Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. В них взяли участь представники семи клубів із чотирьох областей. Збірну Луганщини представляли спортсмени зі Сватового, Старобільська та Сєвєродонецька.

"Золото" та "бронзу" до загальної скарбниці команди поклав 18-річний студент інституту фізкультури Артем Пожаров.

Артем Пожаров розповів Суспільному, що найважчим його суперником виявився земляк з Луганщини.

"Учень організатора змагань, із Сєвєродонецька, зі мною вийшов у фіналі. Я йому програв тому, що спортсмен був рівнем, звісно, вище мене", – розповів вихованець секції з карате-до Артем Пожаров.

Сватівська каратистка Аміна Ситник привезла з Києва одну медаль - золоту.

"Суперники були у мене переважно з Києва, а в особистому "Куміте" я програла, трішки не дістала. Треба буде більше тренуватись, щоб вигравати", – розповіла вихованка секції з карате-до Аміна Ситник.

За словами тренера секції з карате-до Сватівської міської дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Батракова, з 25 вихованців секції з карате-до, 21 виборов нагороди.

"Сватове виграло друге загальнокомандне місце, взяли кубок. По індивідуальному і командному залікам відділення годзю-рю карате Сватівської ДЮСШ здобуло на цьому Кубку України 15 золотих, 15 срібних і 5 бронзових медалей", – розповів Олександр Батраков.

У дистанційному режимі, до скасування карантинних обмежень, сватівські каратисти готуються до чергового Всеукраїнського турніру, який відбудеться наприкінці березня у Львові. Потому у травні планують взяти участь у чемпіонаті України в Одесі, де хочуть здобути ліцензії до національної збірної на першість Світу в Італії.

Що відомо

Тренер секції з карате-до Олександр Батраков увійшов до десятки кращих тренерів та визнаний кращим суддею минулого року

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