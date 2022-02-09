У селі П’ятидні Устилузької тергромади з 9 лютого почали вимушену вакцинацію свійських котів та собак. За день антирабічну вакцину ввели 32 котам та 66 псам, – розповіла Суспільному ветеринарна лікарка Тетяна Власюк.
За день ветеринари встигли обійти понад 40 домогосподарств у селі.
Звідки взявся скажений пес
Житель села Андрій Шарко побачив мертвого пса 3 лютого на узбіччі, поблизу школи. Каже: одразу повідомив у поліцію. До цього, розповідає чоловік, підгодовував пса і звертався до волонтерів, щоб знайти псу господарів.
"Собака адекватна, нормальна, великих розмірів, не агресивна. За день до того вже навіть домовився з волонтерами. Потім їхав, бачу – лежить. Були думки спочатку, що насильницька. Була піна, кров, але я не підозрював, що то сказ", – розповів житель села П'ятидні.
Як розповіла староста села Марія Дячук, тіло собаки поруч зі школою знайшли техпрацівники навчального закладу. З її слів, труп пса тимчасово перенесли до смітників. "Діти на той час перебували на карантині, тому, ми сподіваємось, що контакту з твариною ніхто не мав", – зазначила староста.
Сказ в собаки підтвердили 7 лютого. Того ж дня у П’ятиднях обробили територію школи, смітник, зупинку, продуктовий кіоск та авто поліцейських, у якому пса возили у ветлікарню на розтин.
Що нині відбувається у селі
Працівники ветеринарної медицини здійснюють обхід усіх домогосподарств та на місці вакцинують усіх свійських тварин.
"Колимо антирабічну вакцину проти сказу тварин. На сказ можуть захворіти не тільки коти та собаки, а й корови. Так само хвороба і спільна для людей", – розповіла ветеринарна лікарка Тетяна Власюк.
Жителька села Людмила Ядчук говорить - вакцинує свого собаку постійно. Цього разу щепила і кота.
"Дуже багато тварин бездомних, а свійські тварини контактують з ними. То їх треба вакцинувати", – розповіла Людмила Ядчук.
Ще одна жителька села П’ятидні Людмила Новосад розповіла Суспільному, що чекала на ветлікарів, бо почула про випадок сказу від односельчан.
"Я вважаю, що потрібно вакцинація. В нас тільки собачка, і малий собачка і котик ще є. Всіх щепили. В селі чула, пішла в магазин та на пошту, люди говорять та почула.", – каже жінка.
Зі слів ветеринарної лікарки, востаннє сказ у Володимир-Волинському районі виявляли в селі Бубнів торік у листопаді.
Що відомо
- Зранку на сайті Володимир-Волинської райдержадміністрації повідомили про запровадження карантину у селі П'ятидні. До цього люди скаржилися на агресивного пса, який бігав поруч зі школою.