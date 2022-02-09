У Києві працівник підприємства загинув під дев'ятитонним станком

На одному з комунальних підприємств Києва загинула людина, яку привалило промисловим устаткуванням вагою у 9 тонн.

"9 лютого о 10:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на території одного із столичних комунальних підприємств на вул. Будіндустрії, 9-А, що у Голосіївському районі столиці, загинула людина. До місця виклику відразу ж було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення", — повідомили у пресцентрі Державної служби надзвичайних ситуацій у Києві.

Як відзначається, загиблого витягли з-під важкого устаткування за допомогою пневматичного інструменту. Усі обставини події встановлюватимуть правоохоронці.

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