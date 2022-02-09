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"Так ніхто не кохав": студенти-іноземці з рівненського вишу зачитали вірш п'ятьма мовами
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"Так ніхто не кохав": студенти-іноземці з рівненського вишу зачитали вірш п'ятьма мовами

Анастасія Бачук Тетяна Климчук
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"Так ніхто не кохав": студенти-іноземці з рівненського вишу зачитали вірш п'ятьма мовами Фото: Суспільне Рівне

Вірш "Так ніхто не кохав" Володимира Сосюри зазвучить на Українському радіо Рівне іспанською, французькою, польською, англійською та українською мовами. Такий радіопроєкт до Міжнародного дня рідної мови підготували Суспільне та студенти-іноземці, які навчаються в Національному університеті водного господарства.

Рідною для себе іспанською мовою вірш "Так ніхто не кохав" зачитав Матіас Трухільо. Він – студент четвертого курсу університету водного господарства. До Рівного приїхав з Еквадору. Українською мовою ця поезія йому сподобалася найбільше.

"Це мова оригіналу. Там більше почуттів", – пояснює Матіас Трухільо.

Четвертокурсник Юнес Атарі зачитав вірш французькою. Хлопець приїхав із Марокко. Зізнався, що вивчити українську було непросто.

"Коли вперше приїхав в Україну, було важко. Бо різний акцент, різний алфавіт", – каже Юнес Атарі.

Почути вірш п'ятьма мовами, за словами редакторки Українського радіо Рівне Ірини Данильчук, можна буде між програмами в етері упродовж місяця.

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