Вірш "Так ніхто не кохав" Володимира Сосюри зазвучить на Українському радіо Рівне іспанською, французькою, польською, англійською та українською мовами. Такий радіопроєкт до Міжнародного дня рідної мови підготували Суспільне та студенти-іноземці, які навчаються в Національному університеті водного господарства.

Рідною для себе іспанською мовою вірш "Так ніхто не кохав" зачитав Матіас Трухільо. Він – студент четвертого курсу університету водного господарства. До Рівного приїхав з Еквадору. Українською мовою ця поезія йому сподобалася найбільше.

"Це мова оригіналу. Там більше почуттів", – пояснює Матіас Трухільо.

Четвертокурсник Юнес Атарі зачитав вірш французькою. Хлопець приїхав із Марокко. Зізнався, що вивчити українську було непросто.

"Коли вперше приїхав в Україну, було важко. Бо різний акцент, різний алфавіт", – каже Юнес Атарі.

Почути вірш п'ятьма мовами, за словами редакторки Українського радіо Рівне Ірини Данильчук, можна буде між програмами в етері упродовж місяця.

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