За добу коронавірус підтвердили у 929 буковинців: географія поширення

8 лютого в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 929 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.

Про це на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.

У Чернівецькому районі виявили 778 випадків інфікування, з них 380 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 56, у Дністровському – 95.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

У лікарнях області станом на 8 лютого перебуває 1 060 людей. У 927 пацієнтів підтверджений COVID-19, інші 133 – мають підозру на інфікування. За добу 218 буковинців одужали від коронавірусу.

За добу до лікарень шпиталізували 123 людей. Одинадцять людей з коронавірусом померли.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

Що відомо

Загалом в області виявили 142 901 випадок інфікування коронавірусом, 118 783 людей одужали, а 3 197 померли.

25 лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 8 лютого в області першою дозою 298 039 людей, що складає 32,59% населення області. Другою дозою імунізували 285 611 людей. Додатковою – 81, бустерною – 7 931.

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