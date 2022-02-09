З'їла огірки: у Рівному в жінки діагностували ботулізм

У рівнянки, яка вживала консервовані огірки, 9 лютого підтвердили ботулізм. Це перший цьогоріч випадок в області, повідомила Суспільному лікарка-епідеміологиня Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Романчук. Жінка – у лікарні в стані середньої важкості.

У медзаклад з симптомами ботулізму потрапила 41-річна рівнянка. У жінки було порушення зору, утруднене ковтання й оніміла нижня щелепа, каже Ольга Романчук.

"Вона вживала недоброякісні консервовані огірки домашнього приготування. 9 лютого діагноз лабораторно підтвердили у нашій лабораторії особливо небезпечних інфекцій. Жінка перебуває на стаціонарному лікуванні, стан її середньої важкості", – коментує лікарка-епідеміологиня центру контролю та профілактики хвороб.

Ольга Романчук зазначила, що хвора категорично заборонила розповсюджувати інформацію про інцидент, а також про медзаклад, у якому лікується.

Як вберегтись від ботулізму

Раніше Ольга Романчук розповідала Суспільному, щоб мінімізувати ризик захворіти на ботулізм, для виготовлення домашніх консервів потрібно брати лише доброякісну сировину і ретельно мити її у проточній воді. Адже резервуаром збудника є ґрунт.

Ботулізм – небезпечне і смертельне токсико-інфекційне захворювання, яке виникає при вживанні продуктів, заражених мікробом групи клостридій, – роз'яснює лікарка-епідеміологиня Ольга Романчук.

"Збудником є бактерія Clostridium botulinum. Спори клостридій у великій кількості присутні в ґрунті, де можуть існувати довгі роки, у кишківнику багатьох тварин, звідки з фекаліями потрапляють у ґрунт, а також в мул озер і морів від риб, молюсків. Харчі, забруднені цим мікробом і недостатньо оброблені, стають причиною захворювання на ботулізм", – коментує вона.

Епідеміологиня акцентувала, що сам збудник не є небезпечний для здоров'я людини. Небезпечним є токсин, що виробляється. Спори дуже стійкі, вони не гинуть навіть при кип'ятінні протягом п'яти годин.

"3будник розмножується в середовищі, в якому немає кисню, при цьому виділяється ботулінічний токсин. При нагріванні до 80°C токсин частково розпадається, при кип'ятінні тривалістю 10-15 хвилин руйнується повністю. Ботулотоксин – одна з найсильніших отрут, що зустрічаються в природі", – роз'яснює Ольга Романчук.

Найчастіше бактерію можна виявити в консервованих фруктах, овочах, грибах, шинці, солоній і копченій рибі домашнього приготування. Щоб не захворіти – потрібно вживати доброякісні харчі.

"Насамперед, для консервування брати лише доброякісну сировину, ретельно миючи у проточній воді, очищаючи від залишків ґрунту, через те, що ґрунт є резервуаром збудника ботулізму", – додає Ольга Романчук.

Готуючи удома, треба дотримуватись технології, режиму термічної обробки, зберігання домашніх консервів, – акцентувала лікарка.

Що відомо

На Рівненщині після вживання м'ясної консерви від ботулізму 1 вересня 2021 року помер чоловік. У обласному центрі контролю і профілактики хвороб Суспільному уточнили, що на Рівненщині це перший зафіксований випадок ботулізму у 2021 році.

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