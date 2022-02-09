Зеленський вирішив провести виїзне засідання РНБО у Харкові

Члени Ради нацбезпеки і оборони України зберуться у Харкові 11 лютого.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Згідно з рішенням Президента України В. Зеленського 11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація)", — йдеться у повідомленні.

О 17:30 11 лютого очікується брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

Порядок денний засідання 11 лютого в РНБО не наводять.

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