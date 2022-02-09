Навчання онлайн: коли до роботи у звичайному режимі повернуться виші Полтавщини

В університетах Полтавщини студенти навчаються дистанційно та за змішаною формою. За таким режимом роботи виші працюють аби зменшити поширення COVID-19. Роблять це також згідно із рекомендаціями Міністерства освіти. Студенти яких вишів повернуться до навчання у звичайному режимі читайте у матеріалі Суспільного.

Полтавський юридичний інститут нині працює у змішаному форматі – лекції організовують дистанційно, а практичні заняття – в аудиторіях. За таким форматом студенти закладу працюють від лютого. До цього усі заняття проводили онлайн, розповіла секретарка директора Полтавського юридичного інституту Каріна Шовкопляс. За її словами, коли повернуться до звичайного навчання у закладі, поки невідомо.

Аграрний університет також працює за змішаною формою навчання.

«Ми почали змішану форму від початку семестру, тобто з 7 лютого. Ми моніторимо яка є захворюваність по групах і в гуртожитку. У п’ятницю (11 лютого – ред.) будемо вирішувати на нараді чи ми далі працюватимемо дистанційно», – сказала проректорка з науково-педагогічної роботи державного аграрного університету Олена Костенко.

У Полтавській політехніці та державному медичному університеті студенти нині навчаються лише дистанційно. Дата відновлення занять в аудиторіях політехніки невідома, сказав проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи університету Богдан Коробко.

У медуніверситеті дистанційно працюватимуть до 25 лютого. Таке рішення ухвалили з початку лютого, сказав перший проректор з науково-педагогічної роботи закладу Валентин Дворник. Коли в установі повернуться до очних занять, поки невідомо.

До 27 лютого навчання онлайн продовжуватимуть в університеті економіки і торгівлі, повідомила Суспільному перша проректорка вишу Наталія Педченко. Після цього планують зібрати нараду на якій вирішуватимуть чи продовжувати навчання онлайн.

За словами начальника навчально-методичного відділу Полтавського педагогічного університету Дмитра Лободи, нині студенти закладу навчаються за змішаною формою. Коли будуть вирішувати питання про очне навчання поки невідомо.

«У нас є наказ від 22 листопада, що наш університет працює за змішаною формою навчання. Зараз ми проводимо лише лекції, які проходять онлайн. Така система в університеті буде до 25 лютого», – додав Дмитро Лобода.

У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського до 14 лютого студенти будуть на канікулах. До цього вони працювали очно. Після канікул заняття у такому режимі планують відновити, повідомив проректор з науково-педагогічної та методичної роботи установи Віктор Костін.

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