У гаражі рівнянина виявили понад тонну алкофальсифікату

Понад тонну фальсифікованого спирту та горілки виявили поліцейські в гаражі у 41-річного рівнянина. Про це 9 лютого повідомили у пресслужбі Нацполіції області. У Рівненській обласній прокуратурі уточнили: орієнтовна вартість вилученого становить 100 тис. грн.

Діяльність 41-річного рівнянина кіберполіцейські виявили у квітні 2021-го. У вівторок, дев'ятого лютого, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання чоловіка, в його автомобілі та гаражі, – повідомили у пресслужбі поліції області.

"Саме в гаражі виявили та вилучили 1 133 літри спирту й горілки, що знаходились у різних пластмасових місткостях по 1, 5, 10 та 20 літрів", – розповіла речниця Нацполіції області Марія Юстицька.

Фото: Нацполіція області

41-річний рівнянин приймав замовлення телефоном, а товар віддавав при зустрічі, – уточнили у пресслужбі обласної прокуратури.

"Спирт та алкогольні вироби були без жодних документів, які підтверджують якість та походження алкоголю. Це приблизно понад дві тисячі пляшок фальсифікату. Орієнтовна вартість вилученого – 100 тис. грн", – розповіла речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська.

Вона додала: наразі розглядають питання про арешт майна та призначення експертиз.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом зберігання і перевезення товарів з підробленими марками акцизного податку та незаконного виготовлення, зберігання, збуту чи транспортування підакцизних товарів з метою продажу.

За результатами експертизи правоохоронці вирішуватимуть, чи повідомляти 41-річному жителю Рівного підозру у вчиненні злочину, – додала Марія Юстицька.

Що відомо

Понад 22,5 тонни фальсифікату спирту виявили правоохоронці у лютому 2021 року.

На Рівненщині чоловік облаштував підпільний цех розливу незаконного алкоголю на власному подвір'ї.

У Рівному знайшли та вилучили алкофальсифікат у тарі. Всього було понад десять тисяч пляшок, їх планували продати.

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