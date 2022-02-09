До Дня святого Валентина у Харківському літературному музеї розкажуть, як почуття впливали на творчість письменників.

Захід проходитиме у форматі лекції, розповіла Суспільному завідувачка науково-освітнього відділу музею Марина Куценко. На лекцію запрошують відвідувачів у віці від 16 років.

"На лекції ми розповідаємо про відверті факти з життя письменників і письменниць, також багато відвертих цитат з їхніх творів. Ще йтиметься про період, який вивчають здебільшого у старших класах школи. Хоч починаємо ми з Григорія Квітки-Основ'яненка, але далі йдуть вже письменники 20 столітті, переважно 20-х років. Тоді відбувалася сексуальна революція, і любовна тема розкривалася вже не так цнотливо, як раніше", — пояснює Марина.

Після лекції відвідувачі зможуть стати учасниками літературної гри від музею "Флірт", під час якої можна "поспілкуватися, освідчитись у коханні, сперечатися або ревнувати рядками поезії та прози початку ХХ ст.".

На захід чекають групу до 15 людей, вхід — платний. Відвідувачів просять дотримуватися карантину.

21 березня відзначають День поезії, тож після "Слобожанського Амура" у музеї планують розповісти детальніше про програму "Поезія Розстріляного Відродження".

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