"Схід Opera" у Харкові готує прем'єру опери "Попелюшка" французького композитора Жуля Массне. Для постановки використають понад 200 авторських костюмів з освітленням та динамічні декорації.

Для опери створили сценічні динамічні декорації та понад 200 авторських костюмів. Вони оснащені спеціальними аксесуарами, здатними паралельно "грати" кольором та світлом в унісон музиці, повідомили у пресслужбі "Схід Opera".

facebook.com/kharkivopera

"У виставі дуже багато освітлених костюмів зсередини. По-перше, там є партитура музична, є партитура сценографічна, є партитура мізансцени режисерська. Висвітлення, коли це все закручується, у нас є хвилі світові. Воно запалюється, горить, сяє, мерехтить. Це все впродовж вистави наповнюється світлом зсередини або ззовні", — розповів сценограф Олександр Лапін.

facebook.com/kharkivopera В опері "Попелюшка" використають понад 200 авторських костюмів

"Синергія європейської музики, багатошарове управління театральним простором та вихід за рамки фізичної реальності дають можливість створювати нову естетику, що формує театр майбутнього", — сказав керівник проєкту та перший заступник генерального директора театру Ігор Тулузов.

facebook.com/kharkivopera

Прем'єра відбудеться 11 лютого о 18:30. Також оперу можна переглянути 12 та 13 лютого. Тривалість — дві години.

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