На Олексіївці у Харкові після пориву відновили теплопостачання

Комунальники відновили подачу тепла та гарячої води до понад 200 будівель у Шевченківському районі Харкова, де напередодні стався порив магістралі.

Опівночі на трубі заварили дефект, о 5:00 відновили постачання тепла і гарячої води, повідомляє комунальне підприємство "Харківські теплові мережі".

"Зараз працівники тепломереж виконують заявки мешканців, у яких внаслідок відключення виникли негаразди з системою опалення і водопостачання", — повідомили вранці 9 лютого у "Тепломережах".

На фото з місця пориву — розриття у кілька метрів завглибшки.

За даними обладміністрації, аварія сталася о 12:20 8 лютого. Тепла і гарячої води не було у 189 будинках, дев'яти дитсадках, дев'яти школах та трьох медзакладах.

Що відомо