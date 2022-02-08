У Харкові тимчасово вимкнули опалення і гарячу воду у понад 200 будинках

У Шевченківському районі Харкова 8 лютого тимчасово вимкнули опалення та гарячу воду через усунення дефекту на магістральному трубопроводі на вул. Олексіївській, 14Б.

Про це повідомило комунальне підприємство "Харківські теплові мережі".

"Ремонтні бригади сформовані, техніка на місці. Роботи триватимуть до повного відновлення цілісності системи", — йдеться у повідомленні.

На час робіт гарячу воду та опалення вимкнуть у понад 200 будинках на вул. Олексіївській, Армійській, Архітекторів, Асхарова, Білогорській, Кюї Цезаря, Монтажній, просп. Перемоги, Людвига Свободи, бульв. Фронтовиків, вул. Толбухіна, Цілиноградській, Штурмовій, Котельниківській, Домобудівельній.

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