Викрадений у Греції: на КПП "Ужгород" виявили авто, яке розшукував Інтерпол

На Закарпатті прикордонники виявили викрадений у Греції автомобіль, який розшукував Інтерпол. Про це Суспільному повідомила речниця Чопського загону Олена Трачук.

За її словами, сталося це вночі 9 лютого на КПП "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною. На викраденому авто намагався перетнути кордон 52-річний закарпатець. У пункті пропуску "Ужгород" під час перевірки документів на легковик спрацювала база даних "Інтерпол". На запит прикордонників в Укрбюро Інтерполу підтвердили, що "Peugeot" 2019 року випуску викрали у Греції 5 днів тому.

ФОТО: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

"Авто та документи прикордонники вилучили співробітникам Нацполіції. У діях співвітчизника вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 289 ККУ "Незаконне заволодіння транспортним засобом". Зазвичай, особа оформлюється на в'їзд в Україну і не затримується в адміністративному порядку. Наразі перевіряється інформація, чи чоловік міг придбати авто за кордоном", — додала Трачук.

Речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан повідомила Суспільному: "Автомобіль наразі помістили на арешт майданчик, водія опитали та відпустили. Наразі правоохоронці встановлюють обставини справи. Триває слідство".

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