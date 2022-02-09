На Івано-Франківщині від хвороби помер учасник АТО

На Івано-Франківщині через хворобу помер учасник АТО Роман Кицела. Про це кореспондентці Суспільного розповіла заступниця начальника відділу управління соціального захисту Івано-Франківської райдержадміністрації Оксана Пашинська.

З її слів, 35-річний Роман Кицела помер через захворювання, на яке занедужав, коли воював на фронті.

"У нього було захворювання, пов'язане із захистом Батьківщини. Діагноз ми не розголошуємо. Він мав інвалідність другої групи внаслідок війни. Захворів, коли брав участь у бойових діях в зоні антитерористичної операції", — каже Оксана Пашинська.

Роман Кицела вирушив на фронт у квітні 2015 року. Додому повернувся через рік. Оксана Пашинська каже, що службу чоловік проходив у військовій частині № 4680. До початку війни та після Роман Кицела працював на Бурштинській ТЕС, однак через хворобу залишив роботу.

Воїн проживав з мамою у селі Демешківці Галицької територіальної громади. У чоловіка залишилася 10-річна дочка.

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