У громаді на Полтавщині продовжили дистанційне навчання

У Кременчуцькій громаді, що на Полтавщині, продовжили дистанційне навчання у закладах освіти. Про це Суспільному повідомила речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник.

За її словами, учні 1-11 класів закладів загальної середньої освіти громади, а також вихованці закладів культури, спорту і позашкілля навчатимуться дистанційно ще протягом двох тижнів – до 27 лютого.

Таке рішення ухвалили 9 лютого на місцевій комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це через погіршення епідеміологічної ситуації, пов’язаної з поширенням коронавірусу.

Дитячі садочки Кременчуцької громади працюють у звичному режимі.

Що відомо: