Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської облдержадміністрації пропонує аграріям регіону долучитись до проєкту "Фацелія". Так вони зможуть захистити посіви від шкідників в екологічний спосіб.

Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.

Суть проєкту в тому, що всі, хто займається агровиробництвом, можуть висіяти по периметру своїх полів квіти фацелії. Вони мають специфічний аромат нектару і приваблюють хижих комах, які полюють за шкідниками: плодожерками, сараною, листовійками, яблуневим квіткоїдом та іншими.

"Таким чином можна буде значно скоротити використання пестицидів у регіоні та захистити комах, птахів та тварин, на яких вони діють, від вимирання", - йдеться у повідомленні департаменту.

Що відомо:

За даними екоруху "Зелене Сонце", який втілює проєкт "Фацелія" в Україні, крім захисної функції, ця рослина може бути гарним добривом, вона поліпшує ґрунт і його кислотність, росте на будь-яких типах грунтів.

Фацелія - медонос і приваблює бджіл для запилення інших культур та багаторічних насаджень.

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