Як розмістити рекламну вивіску та не порушити закон. Відповідає КМДА

Із року в рік міста все більше "потопають" в кольорових вивісках та рекламах, які часто можуть не лише псувати краєвид з точки зору естетики, але й заважати жити мешканцям прилеглих будинків. Як діяти бізнесу у цьому випадку, куди звертатись та яких правил дотримуватися, аби при розміщенні вивіски чи реклами своєї справи не порушити закон, в ефірі Українського радіо розповіла начальниця Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації Оксана Поліщук.

Як зазначила посадовиця, реклама є складовою частиною бізнесу та сучасного міста.

"Проте реклама має гармонійно вписуватися в сучасне місто та розміщуватися за певними правилами. Також кожне місто повинно мати свій дизайн-код — правила, вимоги до розміщення зовнішньої реклами і вивісок", — розповіла Оксана Поліщук.

За її словами, протягом останніх чотирьох років в Києві впорядкували розміщення наземної зовнішньої реклами.

"Кількість бордів, сітілайтів суттєво скоротилася, парк рекламних конструкцій оновлено. Те саме стосується і фасадів, але з ними досить складно. Адже дизайн-код міста передбачає певні форматні зони, вимоги до того, яка реклама може бути на тій чи іншій будівлі, в залежності від її розташування", — зазначила експертка.

Посадовиця пояснила, що нині Київ поділений на п’ять зон, правила розміщення реклами у яких відрізняються.

"Перша зона — це зона пам’яток ЮНЕСКО й там заборонене розміщення зовнішньої реклами, крім вивісок. Вимоги до вивісок, своєю чергою, тут також найбільш жорсткі: назви можуть бути написати виключно окремими літерами й мати обмежену площу", — зауважила вона.

Однак чим далі від центральної історичної частини міста, тим простішими стають вимоги до розміщення реклами.

"Зараз у Києві близько 60 тисяч незаконно розміщених вивісок, які треба демонтувати. Й хоч ми їх постійно демонтуємо — за січень, наприклад, зняли близько 20 тисяч — проте цього мало, оскільки їх доводиться демонтувати не раз. Іноді й демонтуємо одну і ту ж вивіску по 5 разів", — додала Поліщук.

Як зауважила посадовиця, разом із тим на сайті Управління з питань реклами КМДА є відкрита інформаційна електронна база всіх рекламних конструкцій та вивісок міста Києва.

"Якщо зайти на сайт, там є мапа рекламних конструкцій, де можна знайти свою будівлю та побачити, чи вивіска й рекламна конструкція розміщені там законно. Такі вивіски будуть позначені зеленим. Якщо ж вивіска чи реклама позначена червоним, значить вона розміщена з порушенням або незаконно", — наголосила Поліщук.

За її словами, всю інформацію про те, яким чином оформити рекламу чи вивіску, які існують щодо неї правила та який необхідно зібрати пакет документів, можна знайти на сайті Управління з питань реклами.

"Порядок і процедура погодження вивіски триває протягом десяти робочих днів, пакет документів дуже простий і подати його можна онлайн", — пояснила чиновниця.

Також Оксана Поліщук порадила скаржитися на порушників, які встановлюють вивіски чи рекламні конструкції незаконно.

"Наприклад, на деяких аптеках є хрестики, які блимають, хоча правилами це заборонено. Така блимаюча конструкція не може бути розміщена, і якщо вона десь діє — це є порушенням правил. Тому мешканці, які мають таку аптеку по сусідству і вона їм заважає, можуть звернутися або до нас, або до Держслужби з прав споживачів", — наголосила посадовиця.

Наостанок начальниця Управління з питань реклами торкнулася й питання різноманітних рекламних конструкцій в метро, зазначивши, що для столиці воно є болючим.

"Питання впорядкування розміщення реклами в метро дуже сильно назріле. І ми якраз в цьому році почали розробляти правила розміщення реклами в метрополітені", — розповіла чиновниця.

Як пояснила Поліщук, йдеться про два ґрунтовних документи.

"Зокрема, це концептуальні правила, які будуть говорити, які саме типи рекламних конструкцій можуть розміщуватися на комунальному транспорті та в метро, які вимоги до цих конструкцій", — зазначила вона.

Другим документом будуть безпосередньо схеми розміщення рекламних конструкцій в метро, які регулюватимуть місце розміщення реклами щодо кожної гілки та станції метро. Такі правила планують ухвалити та почати впроваджувати вже у 2022 році.

"Звісно, окремі рекламодавці мають дозволи на розміщення, які мають терміни дії, проте, сподіваємось, що за декілька років це питання врегулюється", — резюмувала Оксана Поліщук.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу