Сухо і навіть трохи сонячно. Прогноз погоди в Україні на 9 лютого

В Україні 9 лютого синоптики прогнозують суху погоду і температуру вище нуля майже в усіх областях. Подекуди очікуються сильні пориви вітру, але загалом зберігатиметься помірна хмарна погода з проясненнями.

Про це йдеться в прогнозі від Укргідрометцентру.

На заході — Закарпаття, Волинь, Буковина, Львівщина, Івано-Франківщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Рівненщина, Житомирщина, Віннчиинина — та в центрі й на півночі (Чернігівщина, Черкащина, Кіровоградщина) очікується від +3 до +5°C удень і від -1 до +2°C уночі.

Дещо холодніше буде на сході: в Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій областях стовпчик термометра показуватиме +2..+4°C удень, але -1..-3°C уночі. Найхолодніше буде на Харківщині, Донеччині та Луганщині, де денна температура коливатиметься від -1 до +2°C.

Натомість на півдні буде тепліше (+3..+6°C удень і 0..-2°C уночі), а в Одесі синоптики прогнозують до +9°C в денну пору.

Фото: Укргідрометцентр Прогноз погоди в Україні на 9 лютого 2022 року

Вітер по всій Україні буде переважно північно-західний, 7-12 м/с, але в західних областях подекуди сягатиме 15-20 м/с. Крім того, в Карпатах може вночі випасти невеликий сніг, а температура становитиме від -3 до -8°C.

Уночі та вранці в більшості областей, окрім південних, на дорогах може бути ожеледиця.

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Що відомо

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима прийшла до Києва на три тижні пізніше за кліматичну норму. А в деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

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