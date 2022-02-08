Зеленський призначив Олексія Кулебу головою КОДА. Що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський 8 лютого підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

До цього Олексій Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Хто такий Кулеба

Згідно з довідкою на сайті президента, Кулеба народився у 1983 році в Києві. У 2005-му закінчив Київський національний економічний університет (магістр з міжнародної економіки). У 2005-2008 роках був аспірантом Національної академії державного управління при президентові. Кандидат наук з державного управління. Викладав правознавство в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Був радником на громадських засадах генерального директора комунального підприємства з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо". Обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою КМДА. Має досвід підприємницької діяльності.

Згідно з декларацією Кулеби за 2021 рік, йому належить 25% квартири у Києві площею 87,7 кв.м. Це житло перебуває у спільній власності чотирьох людей — Кулеби Олексія, Кулеби Володимира, Кулеби Ірини та Надії Адріанової. Крім того, Олексію Кулебі належить земельна ділянка в Києві площею 400 кв. метрів. У статусі "інше право користування" в декларації Кулеби значиться ще одна квартира в Києві площею 65 кв.метрів, власником якої записана матір — Ірина Кулеба.

За даними декларації, Олексій Кулеба не має власного автомобіля, заробітна плата, отримана ним за основним місцем роботи за рік становить 549 тис. гривень.

Водночас дружина Кулеби, Галина Дмитриченко — Кулеба з нерухомості володіє гаражем у 45 кв.метрів у Києві, 25%-ю часткою квартири площею 86 кв. метрів у столиці, житловим будинком у 376 кв. метрів та земельною ділянкою у 1520 кв. метрів у селі Крюківщина Київської області та орендує там же лісову ділянку площею 2000 кв. метрів. За декларацію, Галині Дмитриченко — Кулеба належить сонячна електростанція Solis 30kW 5G, та авто Kіа SPORTAGE 2015 року випуску. Річна зарплата дружини, а також грошові та нематеріальні активи родини в декларації не зазначені.

Що відомо

Розмови про розділення повноважень мера Києва та голови Київської міської державної адміністрації ведуться з часів виборів президента та Верховної ради у 2019 році.

Мер Києва Віталій Кличко неодноразово заявляв, що такий крок має на меті зменшення самоврядності столиці та позбавлення мера Києва повноважень.

3 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ – столицю України". Метою проєкту закону є оптимізація системи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в Києві через уточнення повноважень цих органів.

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