Роскомнагляд вимагає від Крим.Реалії видалити низку матеріалів про Крим

Російський регулятор "Роскомнагляд" ("Роскомнадзор") вимагає видалення низки матеріалів про Крим з сайту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, йдеться про те, що російський регулятор вимагає видалити з сайту новину з коментарем російського опозиційного політика Гаррі Каспарова та матеріали про російський військовий призов в окупованому Криму.

За повідомленням проєкту Крим.Реалії, редакція отримала 12 повідомлень з вимогою видалення матеріалів з сайту. Переважно там йшлося про призов у російську армію в окупованому Росією Криму. У повідомленнях було сказано, що вказані матеріали нібито "містять відомості, поширення яких у Росії заборонене рішенням суду".

Крім того, "Роскомнагляд" вбачає "заклики до екстремістської діяльності" у коментарі Гаррі Каспарова, розміщеному на сайті проєкту.

Крім цього, 4 та 5 лютого "Роскомнагляд" направив повідомлення з вимогою видалення матеріалів, опублікованих між 2019 та 2021 роками, які посилалися на розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Крим.Реалії повідомляє, що редакція не видалить зазначені матеріали, оскільки вони відповідають редакційним стандартам.

У повідомленні також сказано, що 1 лютого подібні повідомлення з вимогою видалити матеріали отримали телеканал "Дождь", радіостанція "Ехо Москви", "Медуза", "Новая газета", Znak.com, саратівське видання "Свободные новости", магаданський портал "Весьма".

«Медуза», «Дождь», «Свободные новости», «Новая газета»» та Znak.com повідомили, що видалили зазначені у повідомленнях "Роскомнагляду" новини.

Що відомо

Від часів окупації Криму Росія нехтує міжнародним правом та здійснює призов мешканців окупованого Криму на строкову службу у російську армію. Такі дії порушують норми IV Женевської конвенції, яка прямо забороняє призов населення окупованої території до окупаційної армії. Росія також переслідує тих, хто ухиляється від служби.

Від 2014 року Росія продовжує мілітаризацію Криму, накопичує там свої війська. Окремою проблемою є мілітаризація дітей. На території півострова активно діє "Юнармія" — військово-патріотична організація для школярів.

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