Понад 70 кілометрів траси "Київ-Чоп" планують капітально відремонтувати цього року на Закарпатті. Це Суспільному нині повідомила речниця служби автомобільних доріг в області Ані Нікогосян. Наразі 5 бригад проводять ямковий ремонт. Ідеться про ділянки шляху, які капітально не ремонтували з 2003 року.

Водій Петро Гончаров замінював колесо на власній вантажівці. Каже, потрапив у яму на трасі "Київ-Чоп" біля селища Чинадійово.

ФОТО: Суспільне Закарпаття

"Відколи ці ями з’явилися, тоді й проблеми. Трохи їх є у Львівській області, але не так, щоб роззутися...", — розповів водій.

Водій легковика Вадим Сергієнко, який разом із батьком їхав із Львівської області до Ужгорода, каже, що ями на шляху траплялися кожні 50-100 метрів.

ФОТО: Суспільне Закарпаття

"Досить великі вибоїни на пів дороги. Поки ми проїжджали — три фури стояли з розбитими колесами", — розповів Вадим Сергієнко.

ФОТО: Суспільне Закарпаття

Загальна протяжність траси "Київ-Чоп" на території Закарпаття — 142 кілометри, — каже речниця служби автомобільних доріг області Ані Нікогосян. За її словами, цього року планують капітально відновити понад 70 за кошти держбюджету.

"Цього року планують капітально відремонтувати половину. Процедури по всіх ділянках проведені, переможці визначені. Очікуємо план фінансування. Торік вже капітально відремонтували 9,5 км. Варто зазначити, де ремонт зроблений – там жодних ям немає", — розповіла речниця.

За її словами, роботи проводитимуть упродовж року за сприятливих погодних умов.

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