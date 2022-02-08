У мікрорайоні Корабел Херсона містяни побачили, як у плавні звозять будівельне сміття та звернулися до екологічної коаліції Херсонщини за допомогою. Як розповіла Суспільному голова організації Ірина Зоря, тут створюють незаконний полігон твердих відходів.

Близько 10-ї години приїхала вантажівка, яка почала висипати будівельне сміття. Водія заблокував голова громадської організації "Імпульс Херсонщини" Дмитро Карлюка і зателефонував до держекоінспекції та до поліції.

"Прошу викликати екіпаж Острів, м. Херсон, перехрестя Шенгелія – Дорофєєва. Тут незаконне сміттєзвалище, машина вивантажує будівельне сміття", - каже Дмитро Карлюка.

Голова громадської організації говорить, що це сміття може бути небезпечним для людей, які живуть у мікрорайоні Корабел, адже багатоповерхівки розташовані поряд із плавнями, де висипають сміття.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне.Херсон

"Ми на Острові, плавні, на яких нарізали землю учасникам АТО згідно з кадастровою картою. Тут відбувається забруднення навколишнього середовища. Машина привозить сміття. Створюється полігон твердих побутових відходів в мікрорайоні Корабел. Це означає, що наші люди будуть хворіти, ми будемо нести витрати на охорону здоров`я, адже ніхто не знає, що саме під усім цим сміттям. Це може бути сміття будь-якого класу небезпеки", - каже чоловік.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне Херсон

За словами голови Екокоаліції Херсонщини Ірини Зорі, це сміття потрапляє до водойми й забруднює природу.

"У першому листі ми звернулися до міського голови, щоб вони відреагували й уже після 4-го лютого, коли дізналися, що це ділянки приватної власності, 7-го лютого відправили запит, на якій підставі видали ці земельні ділянки, кому й уже ми дізналися, що взагалі порушені статті земельного кодексу, тому що це - берегова зона р. Кошової, яка впадає у Дніпро", - говорить Ірина Зоря.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне Херсон

Ще одна вантажівка прямувала до місця, де скидають сміття, але, побачивши людей, розвернулася та поїхала геть. Після чого прийшов чоловік, який сказав, що є власником цієї земельної ділянки. Отримав її як учасник АТО за минулого скликання міськради.

"Це - не сміття. Я уклав угоду із заводом "Бетон ера". У них залишки виробництва. Я задешево у них беру і засипаю свою ділянку", - каже власник земельної ділянки Вадим Осмяткін.

Згодом приїхали патрульні поліцейські – перевірили документи у водія, взяли свідчення у Вадима Осмяткіна та представників Екокоаліції, які написали заяву до правоохоронних органів 7 лютого.

"За інформацією поліції зазначені земельні ділянки є приватною власністю і саме власник має право розпоряджатися ними так, як він вважає за потрібне. Співробітниками поліції ї з приводу цієї ситуації проводяться перевірки, встановлюється коло осіб, власники, а також водії транспортних засобів і вирішується питання про притягнення їх до відповідальності, якщо буде виявлена їх провина", - розповів виконувач обов`язків речника Нацполіції у Херсонській області Андрій Кований.

На місці побували представники Держекоінспекції, куди була написана заява минулого тижня, сказала Ірина Зоря. До них приєдналися з Корабельної районної ради.

"Зараз ми надіслали листа на архітектуру з питанням щодо проєктної документації та розмежуванням зон відповідальності – де приватне, де дорога, пішохідні зони", - говорить заступник голови Корабельної районної у м. Херсоні ради Антон Комаров.

"На власника було складено протокол про адмінпорушення за ст. 52 і накладено штраф", - каже головний спеціаліст Державної екологічної інспекції Південного округу Павло Литвинчук.

Штраф становить 850 грн, сказав Павло Литвинчук. За словами Дмитра Карлюки, вони вимагатимуть, щоб місто призначило експертизу, а винні ліквідували стихійне звалище за власні гроші.

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