З 1 січня облік антибіотиків ведуть медзаклади, а з 1 квітня ці препарати в аптеці можна буде купити лише за електронним рецептом. Про вимоги до лікарів та фармацевтів у ефірі Українського радіо Рівне 8 лютого розповів начальник Державної служби з лікарських засобів у Рівненській області Сергій Лебедь. Він зазначив, що зміни допоможуть досягнути раціонального застосування цих препаратів.

Чому виникла потреба

За словами Сергія Лебедя, Кабінет Міністрів прийняв національний план дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів в березні 2019 року. Через низьку ефективність він не набув свого поширення. Держава знову переглянула цей план з початком пандемії коронавірусу.

“Наприклад, за даними Міністерства охорони здоров'я у 2020 році споживання антибіотиків зросло у чотири рази. І при такому рівні споживання залишки в аптечній мережі могли б задовольнити попит лише на 17 днів. Споживання азитроміцину збільшилося на 350%, цефтріаксону на 200%, левофлоксацину на 450%, моксифлоксацину на 1000%. Тому виникла нагальна потреба негайно запроваджувати жорсткі заходи для того, щоб припинити безконтрольне споживання антибіотиків”, – розповів Сергій Лебедь.

Що таке антибіотикорезистентність?

Він акцентував, що у людей виникає антибіотикорезистентність – стійкість бактерій до одного або кількох антибіотиків. Причина тому – безвідповідальне ставлення до прийому препаратів.

"Неконтрольоване та неправильне призначення ліків навчає бактерію з тим чи іншим класом антибіотиків. Може бути спричинена антибіотикорезистентність і у разі припинення курсу антибіотиків після покращення стану хворого. Якщо лікування не довести до кінця, існує можливість, що певна кількість бактерій виживе”, – коментує Сергій Лебедь.

Відтак, зазначив, якщо не ввести контроль за споживанням антибіотиків, складеться ситуація, коли не буде чим лікувати. Адже бактерії звикнуть до антибіотиків, що існують на фармацевтичному ринку.

Про антибіотики останньої надії

“Антибіотики останньої надії можна застосовувати тільки в умовах стаціонару, тим хворим, яким інші антибіотики не подіяли. Коли населення має вільний доступ придбати такі антибіотики в аптеці, і, при найменшому симптомі підвищення температури, купляє антибіотик останньої надії, далі все – шляху немає, більше лікувати нічим буде. Тому це найнебезпечніше, і держава теж взяла під контроль використання антибіотиків в умовах стаціонарів”, – акцентує начальник Держслужби з лікарських засобів.

Він додав, що з 1 січня запрацював наказ Міністерства охорони здоров'я, який зобов'язує всі лікувальні установи вести чіткий облік антибіотиків. Його вестимуть й звітуватимуться спеціально призначені відповідальні особи з відділу інфекційного контролю, які обліковують використання 29 видів антибіотиків.

Що зміниться з 1 квітня

Сергій Лебідь зауважив, що відпуск антибіотиків посилили протягом минулого року. Аптекам доручили розмістити оголошення, що без рецепта їх не продають. Працівники під підпис попереджені, що відповідатимуть за безрецептурний відпуск антибіотиків. Але, припустив, що користуючись складністю контролю цього процесу, несумлінні заклади зловживають продажем цих препаратів.

З 1 квітня запроваджують електронне виписування рецептів для купівлі антибіотиків в аптеках, які будуть долучені до системи охорони здоров'я. Але аптечним закладам дадуть п'ятимісячний термін для перехідного періоду.

"Для долучення до цієї системи, навчання персоналу, тестування. Крім того, ліки, виписані до 1 квітня, в аптечних закладах можна буде отримати за паперовими рецептами. Буде ще своєрідний місячний період для цього. Все буде поступово, і не потрібно скуповувати антибіотики. Єдине, що людям доведеться звикати, що треба буде звертатись до лікаря, який оцінить, чи дійсно необхідний цей препарат, чи варто його призначати”, – пояснює він.

За його словами, електронний рецепт на антибіотики зможе виписати будь-який лікар. Важливою умовою є те, що пацієнт повинен бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я й мати для цього укладену декларацію із сімейним лікарем.

Сергій Лебедь зауважив, що у 2022 році запланували поетапне впровадження електронних рецептів:

з 1 квітня має запрацювати електронне виписування рецептів на антибіотики; з 1 липня – на наркотичні, психотропні, сильнодіючі, отруйні лікарські засоби; з 1 жовтня – на всі рецептурні лікарські засоби.

Готовність лікарів

На думку Сергія Лебедя, сімейним лікарям, які обмежені у часі на прийом одного пацієнта, може бракувати часу, аби оцінити стан пацієнта, виписати рецепт, надати консультацію. Щоб система плавно запрацювала, МОЗ планує приймати підзаконні нормативні акти.

"Нічого надзвичайного у цій ситуації немає. Так, 12-15 хвилин на одного пацієнта інколи мало, але це середній час на одного пацієнта. Можливо, помічник сімейного лікаря телефоном зможе надати медконсультацію в межах 3-4 хвилин і на іншого хворого лишиться більше часу", – сказав заступник головного лікаря рівненського центру первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" Микола Долик.

Він зазначив, що механізм виписування електронних рецептів лікарі "первинки" відшліфовували у програмі "Доступні ліки" впродовж двох років.

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Авторка: Вікторія Шилан.

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