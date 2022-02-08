Для амбулаторії та ЦПМСД на Полтавщині шукають нове приміщення: у чому причина

Для Кам’янопотоківського центру медико-санітарної допомоги та його амбулаторії шукають нове приміщення. До цього вони винаймали кабінети у Кременчуцькій лікарні планового лікування за 1 гривню. Проте термін оренди завершився, а лікарня змінила напрям роботи. Про це Суспільному розповів директор департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міськради Максим Середа.

Олександр Мельник працює лікарем у Великокохнівській амбулаторії. Щодня він приймає близько 30 пацієнтів.

Фото: Суспільне Полтава Приміщення амбулаторії

"Тут ми, сімейні лікарі сидимо, і тут же «вузькі» фахівці. Це дуже зручно і для лікарів, і для хворих. У місті такого немає. Там прийшов до сімейного, а тебе кудись направляють по всьому місту: окуліст там, невропатолог там, а у нас тут усе разом", — каже сімейний лікар Великокохнівської амбулаторії Кам’янопотоківського ЦПМСД Олександр Мельник.

Амбулаторія розташована у Кременчуцькій лікарні планового лікування. Приміщення тут винаймали майже 10 років за 1 гривню на рік. Це тому що установа належить до закладів, які надають соціально важливі послуги. Наприкінці грудня 2021-го строк оренди завершився. Його амбулаторії не продовжили, бо ці кабінети закладу потрібні для власних потреб, каже Людмила Мигаль.

"Перший поверх, ми хотіли, так передбачається у планах, там будуть надаватися свідчення про стан сп’яніння. Це і з Горішніх Плавнів будуть возити пацієнтів, і з Кременчука, і з навколишніх сіл. Другий поверх – там теж у нас є свої плани і є свої погляди", — говорить директорка Кременчуцької міської лікарні планового лікування Людмила Мигаль.

Фото: Суспільне Полтава Адміністрація Кам'янопотоківського центру ПМСД

Півтора десятка медперсоналу амбулаторії, які обслуговують шеститисячне населення, поки із приміщення не виселяють, бо чекають рішення суду щодо цього, розповіла директорка Кременчуцької лікарні планового лікування Людмила Мигаль. Тому пацієнтів поки продовжуватимуть лікувати у цьому приміщенні, каже Олександр Мельник.

"Розбігатися, уявіть, що це таке. Це кожному лікареві зі своїми людьми треба переукласти декларації. Тобто я маю піти, змінити юридичну особу, до ФОПу прийти і сидіти всім телефонувати, і говорити: "Я вже там не працюю, давайте вашу згоду і треба це все на комп’ютері (переоформити – ред.)"", — каже Олександр Мельник

Крім Великокохнівської амбулаторії приміщення у лікарні орендував Кам’янопотоківський центр медико-санітарної допомоги. Тут до 5 січня цього року розташовувалася адміністрація установи. Нині восьмеро робітників працюють дистанційно.

"Організувала собі робоче місце на кухні. Звичайно, це незручно тому, що документи. От зараз, наприклад, зараз мені треба підписи зібрати, штамп поставити. Некомфортно. Тепер треба їздити збирати підписи по всьому місту. А це фінансові затрати, не компенсують нам проїзд", — говорить головна бухгалтерка Кам’янопотоківського центру медико-санітарної допомоги Анна Неліпа.

Фото: Суспільне Полтава Приміщення адміністрації Кам'янопотоківського центру ПМСД

"5 січня цього року я прийшов на роботу. І біля входу (ключі у мене із собою є) мене не допустили шість осіб у чорній формі. Потім виявилось, що це муніципальна варта. Мотивація така, що у нас закінчився термін дії оренди. Ніхто попередньо про це мову не вів, про те, що уже час (закінчився термін оренди – ред.) ", — говорить в. о директора Кам’янопотоківського центру медико-санітарної допомоги Леонід Кучеренко.

За словами ж директора міського департаменту охорони здоров’я Максима Середи, про закінчення терміну дії оренди адміністрацію центру медико-санітарної допомоги повідомили за два місяці.

"Це приміщення нам вкрай необхідне для того, щоб там відкрити відділення для надання психіатричної медичної допомоги та допомоги пацієнтам із наркотичними, алкогольними залежностями. Тому що стаціонарних відділень уже із 1 січня у Кременчуці, на жаль, немає. Вони були закриті", — говорить Максим Середа.

Фото: Суспільне Полтава Олександр Мельник, сімейний лікар Великокохнівської амбулаторії Кам’янопотоківського ЦПМСД

Керівник центру Леонід Кучеренко говорить, що їхнє майно їм не віддають.

"Розпочали вивезення нашого майна на півтора мільйони. Комп'ютери, два холодильники, (матеріали - ред.) для забору ПЛР-тестів 3,5 тисячі. 15 тисяч масок, халати, тобто, паралізується на цей час, на жаль, діяльність нашого центру. Залишився там і архів, трудові книжки, ну все майно", — каже в. о директора Кам’янопотоківського центру медико-санітарної допомоги Леонід Кучеренко.

"Усе майно розташоване у спеціально відведеному місці. Воно опломбоване, опечатане. Ми надіслали їм відповідні листи, керівництву центру ПМСД, для того, щоб вони у будь-який зручний для них час приїхали і забрали майно. Воно усе описано. І акти приймання-передачі ми також направили", — говорить директор департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Максим Середа.

Проте працівники амбулаторії та центру медико-санітарної допомоги хочуть продовжити працювати на цьому ж місці, каже Леонід Кучеренко.

"Кам’янопотоківською сільської радою подано позов до суду про незаконність відмови про оренду приміщення. Крім того, подано заяви до поліції про рейдерське захоплення (приміщення – ред.)", — додав Леонід Кучеренко.

Поки ж для них шукають нове приміщення, яке б так само громада могла орендувати за 1 гривню на рік. Для цього ведуть перемовини із Кременчуцькою районною радою, щоб приміщення для амбулаторії та центру ПМСД надали у будівлі, яка належить райраді, додав Леонід Кучеренко.