Наприкінці січня запоріжанка Ірина Поваляєва, яка виховує рідну доньку та ще дев'ятьох прийомних дітей, заселилася із ними до нового будинку. 8 лютого жінка отримала ордер на будинок.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Дар'я Пасічник, яка побувала в гостях у родини.

Як раніше повідомляло Суспільне, Ірина Поваляєва створила дитячий будинок сімейного типу у травні 2021 р. Сертифікат на будинок їй вручили 28 грудня того ж року.

Фото: Суспільне Запоріжжя Діти родини Поваляєвих

Житло в Олександрівському районі придбала місцева влада коштом державної субвенції на умовах співфінансування з міським бюджетом. Будинок, площею 297 м² має шість житлових кімнат. За словами Ірини Поваляєвої, улюбленою для дітей стала ігрова кімната.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ірина Поваляєва

"Найголовніше – багато місця. Дітям роздолля. Ніхто одне одному не заважає. Раніше ми жили на правому березі у двокімнатній "хрущовці". Там, звісно, було тісно. Для двох нас із донькою – було нормально. А коли ми взяли 4 діток, стало дуже тісно".

За словами начальниці служби у справах дітей міськради Наталії Сиворакши, десятеро дітей — це максимальна кількість, яка може перебувати на вихованні у будинку сімейного типу. Щомісяця на кожну дитину мама-вихователька отримує 2,5 прожиткових мінімуми (5 982 грн).

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталія Сиворакша

"Саме ця сімейна форма виховання "дитячий будинок сімейного типу" – це стаж роботи, це грошова винагорода, тобто їй сплачується грошове забезпечення, яке вона отримує як зарплатню. І це говорить про те, що вона не сидить на шиї дітей і вона не використовує дитячі кошти", — зазначила Наталія Сиворакша.

Фото: Суспільне Запоріжжя Будинок родини Поваляєвих

Під час вручення ордеру на будинок, родині також подарували сертифікат на 25 000 грн, виділених міської радою. За словами Ірини Поваляєвої, за ці гроші вона збирається придбати дітям гаджети.

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