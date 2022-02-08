Херсонські волонтери знайшли родину врятованій собаці

Провела чотири доби під землею та понад два місяці по різних людях. Врятованій від смерті херсонській собаці Дайнеріс волонтери знайшли родину.

У Херсоні наприкінці листопада з люків люди почули скавчання цуценя. Інна Лисак розказала, що їй зателефонувала сусідка і сказала, що у катакомби в річпорту провалився собака. Діставали його кілька діб, допомагали містяни, які відгукнулися у соцмережах на прохання про порятунок.

"Хлопці молоді та дівчата приїхали. Дві доби намагалися дістати її. Вона лякалася та бігла від людей. Складність була в тому, що вона бігла до катакомб, куди людина не може дістатися. Вигадували різні способи, чергували цілодобово. На другий день вдалося спіймати цуценя", - каже Інна Лисак.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон Анна Лозинська та собака Дайнеріс

Анна Лозинська допомагала рятувати собаку.

"Я хочу подякувати тому, хто її врятував, все-таки дістав – це Ігор Санашвілі. Він зі своєю дівчиною вів чергування. Після порятунку вона поїхала до мене додому. І ім`я я їй дала. Я її від паразитів обробила, одразу викупала, тому що в катакомбах багато було трупів цуценят, кісточок, вона дуже неприємно пахла", - говорить Анна Лозинська.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон

Дівчина говорить, що ім`я Дайнеріс пасує собаці, бо вона - переможниця, провела без їжі та води чотири доби під землею і коли її дістали, була повністю виснажена. Поки Дайнеріс жила у неї, давали оголошення в інтернеті, щоб знайти родину. До волонтерів звернулася сім’я з дітьми, яка вирішила взяти цю собаку до себе. З 30 грудня цуценя мешкає у Наталії Корольової. Жінка говорить, спільну мову знайшли швидко.

"Вертлява, як дитина, комунікабельна дівчинка. Спільну мову з вівчарками знайшла. До мене одразу пішла. Розумна – пелюшку як поклали і вона одразу ж на неї пішла. Зараз вже доросла, то проситься", - каже Наталія Корольова.

Дайнеріс зараз чотири місяці, у річпорту залишилися ще п'ять її братів та сестер, каже Анна Лозинська, яка є волонтеркою організації "Help animals". Якщо хтось захоче взяти собі такого ж собаку, готові допомогти відловити. Дівчина хоче, щоб херсонці частіше брали додому безпородних собак з вулиці, і називає їх переваги. За її словами, ці тварини, як правило, не так часто хворіють, як породисті собаки. А ще вони дуже розумні та вірні.

Як розповіла Анна Лозинська, після того, як вдається знайти домівку комусь із бездомних тварин, перевіряють, як вони почуваються у новій родині.

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