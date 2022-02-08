У Прохідському ліцеї Ратнівської громади, де восени завалилася будівля шкільної газової котельні, учні продовжують навчатися дистанційно через відсутність опалення. Про це Суспільному телефоном розповіла директорка закладу Марія Петручик.

Всього у ліцеї навчаються 205 дітей.

Зі слів директорки, до очного навчання діти повернуться найближчим часом – приміщення колишньої котельні, яку почали відновлювати, нині готове до опалення на 95 %. Йдеться про приміщення колишньої котельні, яка працювала в 90-х роках.

"Ми думали, що роботи з котельнею закінчаться швидше і деякий період діти ходили на очне навчання щосуботи, але швидше не вийшло і ми вирішили знову продовжити дистанційне", – зазначила директорка ліцею.

Марія Петручик каже: у котельні вже встановили твердопаливні котли та відновили точки теплопостачання до їдальні і школи.

Суспільне Волинь Колишня котельня, яку зараз відновлюють

Поки учні на дистанційному навчанні обслуговуючий персонал закладу займається заготівлею дров. "Вже підготували більше 40 кубів дров, яких на цей опалювальний період вистачить. Тривають зварювальні роботи, люди працюють з 8:30 до 18:00. Думаю, що вже в п'ятницю попробуємо пустити тепло", – додала керівниця ліцею.

Як розповідав раніше Суспільному проєктант приватного підприємства, яке відновлює котельню, Віктор Дубина, облаштування котельні та прокладання тепломережі вартуватиме понад 1 мільйон гривень.

Що відомо

Торік 29 листопада в селі Прохід Ковельського району завалилася цегляна газова котельня поруч зі школою. Одна із ймовірних причин руйнації – вибух природного газу. Котельня, яка була зведена у 2008 році, розташована за 30-40 метрів від школи.

Котельня завалилася перед перервою, вибуху чути не було, але у школі перебувало 68 школярів початкових класів і 18 працівників. Для розслідування обвалу котельні призначили експертизи.

У грудні Волинська облдержадміністрація призначила перевірку усіх котелень, які працюють на газу в закладах освіти та соціальній сфері області.

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