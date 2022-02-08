У Прохідському ліцеї Ратнівської громади, де восени завалилася будівля шкільної газової котельні, учні продовжують навчатися дистанційно через відсутність опалення. Про це Суспільному телефоном розповіла директорка закладу Марія Петручик.
Всього у ліцеї навчаються 205 дітей.
Зі слів директорки, до очного навчання діти повернуться найближчим часом – приміщення колишньої котельні, яку почали відновлювати, нині готове до опалення на 95 %. Йдеться про приміщення колишньої котельні, яка працювала в 90-х роках.
"Ми думали, що роботи з котельнею закінчаться швидше і деякий період діти ходили на очне навчання щосуботи, але швидше не вийшло і ми вирішили знову продовжити дистанційне", – зазначила директорка ліцею.
Марія Петручик каже: у котельні вже встановили твердопаливні котли та відновили точки теплопостачання до їдальні і школи.
Поки учні на дистанційному навчанні обслуговуючий персонал закладу займається заготівлею дров. "Вже підготували більше 40 кубів дров, яких на цей опалювальний період вистачить. Тривають зварювальні роботи, люди працюють з 8:30 до 18:00. Думаю, що вже в п'ятницю попробуємо пустити тепло", – додала керівниця ліцею.
Як розповідав раніше Суспільному проєктант приватного підприємства, яке відновлює котельню, Віктор Дубина, облаштування котельні та прокладання тепломережі вартуватиме понад 1 мільйон гривень.
Що відомо
- Торік 29 листопада в селі Прохід Ковельського району завалилася цегляна газова котельня поруч зі школою. Одна із ймовірних причин руйнації – вибух природного газу. Котельня, яка була зведена у 2008 році, розташована за 30-40 метрів від школи.
- Котельня завалилася перед перервою, вибуху чути не було, але у школі перебувало 68 школярів початкових класів і 18 працівників. Для розслідування обвалу котельні призначили експертизи.
- У грудні Волинська облдержадміністрація призначила перевірку усіх котелень, які працюють на газу в закладах освіти та соціальній сфері області.
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