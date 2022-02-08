У Хмельницькому з'явився мурал, присвячений воїнам АТО/ООС

Мурал, присвячений загиблим в зоні АТО/ООС бійцям Сил Спеціальний Операцій, з’явився у Хмельницькому. Про це Суспільному розповів автор стінопису, художник Андрій Томчишин. За його словами, зображений на муралі вовкулака – це символ бійців Сил Спеціальних Операцій України, а зображений боєць наділений рисами загиблого снайпера полку.

На жовтій стіні будинку по вулиці Івана Франка, 55, зображений воїн з крилами, який тримає снайперську гвинтівку, а у його ніг – символ спецпризначенців – вовкулака. Таким мурал написав хмельницький художник Андрій Томчишин. Розповідає: "Боєць зображений в такій чорно-білій кольоровій гаммі. Це показує, що боєць знаходиться на війні. В той же час такі потужні срібні кольори, такий срібний наш воїн. І зображений також символ спецпризначенців - це вовкулака. Крила символізують, що воїн уже не з нами, але в цьому світі нашому і досі продовжує оберігати нас".

Митець розповідає, що саме нанесення ескізу на стіну зайняло близько трьох тижнів, але тому передувала робота з військовими: "Велись постійні консультації з хлопцями нашого 8-го полку. Головна увага була почути, зрозуміти хлопців, як вони це бачать, тому що мурал присвячений їхнім побратимам, яких вже на має з нами. Вони віддали найцінніше, що в них є - своє життя заради народу України".

Офіцер групи зв’язків з громадськістю військової частини А1788 Олег Фугело каже, що зображеного на стіні бійця малювали з реальної особи: "У нас кожен військовослужбовець знає про мурал. Всі знають, що він має риси одного з наших побратимів. Це сталося в той момент, коли працювали над муралом: наш боєць загинув і прийняли колективне рішення з приводу того, щоб надати йому риси саме цього бійця".

Голова ОСББ будинку, на якому з’явився мурал, Сергій Горбань каже, що не усі мешканці сприйняли початок робіт зі створення позитивно.

Ми зв’язались з автором мурала Тетяною Волошиною: "Ми з великим задоволенням погодились робити в себе цей мурал патріотичний, щоб хоча б якусь частину данини віддати нашим загиблим воїнам, котрі загинули в російсько-українській війні. Спочатку були невдоволення, але коли вже мурал намалювали, то навіть ті, хто були не дуже задоволені, їм дуже сподобався цей мурал".

Пресофіцер військової частини А1788 61 Олег Фургело додає: "Розуміємо і бачимо щодня цей мурал, він дивиться саме в сторону нашої військової частини. І разом з цим, він не дає забути нікому, що війна ще триває на Сході нашої держави".

За словами заступника Хмельницького міського голови, директора департаменту інфраструктури міста Василя Новачка, на створення муралу з міського бюджету взяли 49,5 тисяч гривень.

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