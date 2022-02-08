Закарпатська сноубордистка Аннамарі Данча посіла 26 місце у паралельному гігантському слаломі на Олімпіаді в Пекіні. Спортсменка прибула на змагання за кілька днів до старту, але одразу після прибуття вона здала позитивний тест на COVID-19.

Спортсменка поїхала без тренера

Мама спортсменки Марина Чундак у коментарі Суспільному розповіла: дівчину допустили до змагань за 5 хвилин до початку через результат тесту COVID-19.

"На Чемпіонаті України нас усіх заразили COVID-19. Ми вдома лікувалися, але тест був ще позитивний, коли вже тест став нормальним, який дав змогу їхати, вона поїхала в Київ, але там знову був позитивний тест — у неї та її тренера. Уже перед вильотом у неї все нормалізувалося, а в тренера ні. Це був перший стрес, що вони поїхали на три дні пізніше, менше тренувань і вона взагалі сама без тренера поїхала. Після прильоту китайський тест показав у неї позитивний результат, її ізолювали, але надали змогу кожні 12 годин робити тест і за умови хороших результатів тесту дали змогу змагатися", — розповіла Марина Чундак.

"Уже ввечері написала, що все добре, що вона 8 лютого стартує, що має хороший настрій, що налаштувалася і все добре. Зранку вона виїхала на старт. Змагання розпочалися, 5 пар уже стартували. Після 5-ї пари до неї підійшли організатори й кажуть: "У вас погані тести". На фініші були наші представники Національного Олімпійського комітету. Ганна Сорокіна відреагувала, вона організаторам надіслала всі тести й підтвердження, що все гаразд. Коли відстартували всі пари, уявляєте, їй дозволили стартувати. Після такого стресу. Я пишаюся її силою духу, силою волі, що вона зібралася і все ж проїхала цю трасу", — каже Марина Чундак.

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Що відомо:

Відповідно до формату змагань з паралельного гігантського слалому на Олімпійських іграх виступають 32 спортсменки. У кваліфікації стартують двічі (на двох частинах траси), час їх спусків сумується — за сумарним часом 16 найкращих проходять далі. Далі змагання продовжуються у форматі плей-оф: спершу 1/8 фіналу, тоді 1/4, потім півфінали та фінали.

Аннамарі Данча — єдина українська сноубордистка, що здобувала медаль чемпіонату світу. У 2019 році вона виграла "срібло" саме в паралельному гігантському слаломі.

"Коронавірусний випадок" Аннамарі Данчі — не єдиний у складі збірної України на Олімпіаді-2022. Пропускають змагання з біатлону Олена Білосюк та Дар'я Блашко, не міг готуватися до стартів з санного спорту Андрій Мандзій (отримав негативний тест за день до старту), стрибун з трампліна Віталій Калініченко невчасно вилетів з Європи.

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