Поїзд, який сполучає Волинь та Прикарпаття тимчасово змінить графік руху

Дизель-поїзд, що курсує маршрутом "Прикарпатського експреса" № 807/808 сполученням Ківерці – Коломия, тимчасово змінить графік руху, – інформує пресслужба Львівської залізниці.

"Прикарпатський експрес" має пройти технічний огляд та поточний ремонт.

З 14 по 24 лютого цей маршрут обслуговуватиме інший дизель-поїзд з маршруту "Буковельського експреса" № 809/810 сполученням Львів – Ясіня.

Залізничники зазначили, що до графіка й маршруту "Прикарпатського експреса" внесли тимчасові зміни:

14 та 21 лютого дизель-поїзд курсуватиме за маршрутом Львів – Коломия, а 17 та 24 лютого – Коломия – Львів.

за звичним графіком експрес їздитиме у напрямку Ківерців упродовж 14-16 та 22-23 лютого, а в напрямку Коломиї – 15-17 та 23-24 лютого.

"Буковельський експрес" продовжить курсування звичним для себе маршрутом по п'ятницях, суботах та неділях.

Що відомо