Поїзд, який сполучає Волинь та Прикарпаття тимчасово змінить графік руху

Дизель-поїзд, що курсує маршрутом "Прикарпатського експреса" № 807/808 сполученням Ківерці – Коломия, тимчасово змінить графік руху, – інформує пресслужба Львівської залізниці.
"Прикарпатський експрес" має пройти технічний огляд та поточний ремонт.
З 14 по 24 лютого цей маршрут обслуговуватиме інший дизель-поїзд з маршруту "Буковельського експреса" № 809/810 сполученням Львів – Ясіня.
Залізничники зазначили, що до графіка й маршруту "Прикарпатського експреса" внесли тимчасові зміни:
- 14 та 21 лютого дизель-поїзд курсуватиме за маршрутом Львів – Коломия, а 17 та 24 лютого – Коломия – Львів.
- за звичним графіком експрес їздитиме у напрямку Ківерців упродовж 14-16 та 22-23 лютого, а в напрямку Коломиї – 15-17 та 23-24 лютого.
"Буковельський експрес" продовжить курсування звичним для себе маршрутом по п'ятницях, суботах та неділях.
Що відомо
- "Прикарпатський експрес" Укрзалізниця запустила з 29 травня 2021 року. Тоді потяг з Івано-Франківська курсував щоденно, окрім середи.
- У зворотному напрямку "Прикарпатський експрес" їздив щодня, крім середи та четверга. Відправлення з Ківерців — о 5:14. Прибуття до Івано-Франківська — о 13:38.
- З 2 червня щосереди експрес їздив з Ківерців до Львова. Відправлення з Ківерців — о 5:14, прибуття до Львова — о 9:51.